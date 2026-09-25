Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, που "έφυγε" σε ηλικία 77 ετών

Η ασπρόμαυρη οικογένεια αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο . Μετα το συλληπητήριο μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήρθε και αυτό της ασπρόμαυρης ΠΑΕ που τονίζει ότι η μνήμη του θα μείνει για πάντα ζωντανή.

“Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Σούλη Μαρκόπουλο.

Έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με τον Σύλλογο και άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Η προσφορά του στον ΠΑΟΚ υπήρξε τεράστια και η παρουσία του στην ιστορία του Συλλόγου σημαδεύτηκε με ανεξίτηλο τρόπο.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θα μείνει στη μνήμη όλων για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την ευγένεια και την ακεραιότητα που τον χαρακτήριζαν. Για τον σεβασμό που ενέπνεε, όχι μόνο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά σε ολόκληρη την αθλητική Ελλάδα.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος προπονητής. Ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό μπάσκετ με τη διαδρομή και τη στάση ζωής του.

Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Σούλη¨αναφέρει χαρακτηριστικά.