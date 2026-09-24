Τα βλέμματα στραμμένα στη πρεμιέρα της Euroleague!

H Euroleague κάνει πρεμιέρα, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται στη «μάχη» και το ενδιαφέρον να βρίσκεται στα ύψη.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Παρί και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πάρει σάρκα και οστά με κάθε επισημότητα και το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο.

Ο Σέρβος προπονητής έχει να διαχειριστεί βέβαια σημαντικές απουσίες καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί της αναμέτρησης και η νίκη του με -10,5 πόντους χάντικαπ προσφέρεται σε απόδοση 1.93 στη Novibet.

Όλη η συγκέντρωση του «τριφυλλιού» είναι στο ματς της Euroleague απέναντι σε μία ομάδα που τον έχει δυσκολέψει αρκετά τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέχεια ακολουθεί το ελληνικό Super Cup, όπου αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ, αλλά για την ώρα κανείς δεν σκέφτεται το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπαίνουν σε μία σεζόν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Προχώρησαν σε σημαντικές μεταγραφές και με το «καλημέρα» θέλουν να δείξουν τη δύναμή τους. Ο κόουτς Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί την αποχώρηση του Γουόκαπ αλλά οι επιλογές του στα γκαρντ είναι ποιοτικές, ειδικά μετά την προσθήκη των Μοντέρο και Μακιντάιρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια αλλά έχουν αποδείξει ότι δεν επηρεάζονται από έδρες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα τους περιμένει ο ημιτελικός με την ΑΕΚ για το Super Cup αλλά αυτό που προέχει είναι η αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γραμμή των ψηλών, έχοντας ως μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Κένιθ Φαρίντ. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Ο Μιλουτίνοφ δεν είναι διαθέσιμος αλλά ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα πάρει χρόνο συμμετοχής και το να σκοράρει Over 8,5 Πόντους βρίσκεται σε απόδοση 2.03 στη Novibet.

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