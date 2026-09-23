Οι RSSB Tigers κάλυψαν διαφορά 19 πόντων και ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με ρεκόρ 1-1, ενώ από την άλλη, η NBA G League United ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με νίκη.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει φινάλε που κόβουν την ανάσα, αλλά θα δυσκολευτείτε πολύ να βρείτε πιο συναρπαστικό αγώνα από αυτόν που προσέφεραν οι RSSB Tigers και οι Shanghai Sharks.

Όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα εξελισσόταν σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς οι πρωταθλητές της κινεζικής λίγκας δεν έβγαζαν το πόδι από το γκάζι και προηγήθηκαν με 60-46 κόντρα στους κατόχους του τίτλου της Basketball Africa League, την RSSB Tigers.

Με τον Μπράντον Γκούντγουιν να τα κάνει όλα, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 19 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου (75-56). Πολλές ομάδες θα είχαν παραδοθεί σε εκείνο ακριβώς το σημείο, αλλά οι Tigers δεν είναι μία από αυτές.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου η ομάδα από την Κίνα ήταν μπροστά με 85-67 και όλα έδειχναν τελειωμένα. Οι πρωταθλητές Αφρικής πραγματοποίησαν ένα απίστευτο επιμέρους σκορ. Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου, είχαν ήδη μειώσει τη διαφορά στους 10 πόντους και λίγο αργότερα, η απόσταση είχε γίνει μονοψήφια και, πριν προλάβει κανείς να το συνειδητοποιήσει, οι Tigers είχαν την κατοχή στη διάθεσή τους για να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Κρεγκ Ράνταλ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Με δικό του τρίποντό του, ισοφάρισε σε 103-103 στα 12’’ και ο αγώνας οδηγήθηκε σε ένα επιπλέον πεντάλεπτο. Εκεί όπου ο Τάιλερ Μπέι πέτυχε καθοριστικούς πόντους, ο αρχηγός Αντίνο Τζάκσον ευστόχησε στις κρίσιμες ελεύθερες βολές και η τελευταία προσπάθεια του Γκούντγουιν στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο.

Ο σούπερ σταρ των Sharks σημείωσε πάντως ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα στη σύγχρονη ιστορία του Intercontinental Cup, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 11/15 σουτ εντός πεδιάς και 13/17 ελεύθερες βολές.

Ο Ράνταλ ήταν ο πρώτος σκόρερ των RSSB Tigers με 30 πόντους, ο Μπέι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19, ενώ οι Σέμα και Χαμπιμάνα πρόσφεραν πολύτιμες βοήθειες από τον πάγκο της ομάδας από τη Ρουάντα, πετυχαίνοντας συνολικά 31 πόντους με 12/15 σουτ.

Οι Tigers έχουν πλέον ρεκόρ 1-1 και μια νίκη της Rytas την Πέμπτη θα έστελνε στην επόμενη φάση τόσο τους Λιθουανούς όσο και τους Tigers. Οποιαδήποτε νίκη της Shanghai θα δώσει την πρόκριση στους πρωταθλητές Κίνας, ενώ η Rytas μπορεί να αντέξει ακόμη και ήττα με διαφορά έως 35 πόντων για να προκριθεί.

Beijing Royal Fighters - NBA G League United 89-119

Ο δεύτερος αγώνας της ημέρας ήταν πολύ ..στρωτός σε εξέλιξη, καθώς η ομάδα της G League απέκτησε γρήγορα διψήφιο προβάδισμα στα πρώτα λεπτά και έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ξεπέρασε τους 100 πόντους από τις αρχές της τέταρτης περιόδου, με έξι παίκτες της να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Καλέμη Γκριλ σημείωσε τους περισσότερους, έχοντας 18 πόντους με τέσσερα τρίποντα, τα τρία από τα οποία ήρθαν στην πρώτη περίοδο.

Ο Τζον Ουκουμάντου είχε 15 πόντους του με δύο τάπες, ο Ερικ Ντίξον πέτυχε 14 πόντους από τον πάγκο, ενώ ο Κάιλορ Κέλι έγραψε double-double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Λέστερ Κινόνες και ο Τζέιμς Μπουκνάιτ, πέτυχαν συνολικά 23 πόντους με 7/12 σουτ.

Η United θα αντιμετωπίσει τώρα την Μπόκα Τζούνιορς, σε έναν αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου πριν από τα ημιτελικά.

Οι Fighters υποχώρησαν στο 0-2 και θα τερματίσουν στην τρίτη θέση του Β΄ Ομίλου, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί την Πέμπτη. Ο Κουκ στο μεταξύ μπήκε στο κλαμπ των παικτών με 30 πόντους, έχοντας 7/12 τρίποντα.