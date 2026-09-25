Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Αυτό που βλέπουμε είναι ελκυστικό και φέρει την υπογραφή του Ζοτς»

Ο Γιώργος Κούβαρης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την επίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τα όσα είδαμε στην πρεμιέρα του Τριφυλλιού στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 στο «T-Center», στην πρεμιέρα του Τριφυλλιού στη Euroleague της σεζόν 2026-27. Το εναρκτήριο ματς των Πρασίνων συνοδεύτηκε από την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια.

Στο Gazz Floor by Novibet, ο Γιώργος Κούβαρης εστίασε στην επίδραση που έχει ήδη ο «Ζοτς» στην αλλαγή της ταυτότητας της ομάδας, κάτι που φαίνεται ήδη στο παρκέ, παρόλο που είναι αρχή της σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που βλέπουμε είναι ελκυστικό και φέρει την υπογραφή του Ζοτς».

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