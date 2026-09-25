Ο Ναυπακτιακός Αστέρας παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις

Από το 1958, με το αστέρι στην καρδιά.

Τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Ναυπακτιακός Αστέρας, σε συνεργασία με το Fanela Club και την Kappa, συνδυάζοντας την ιστορική ταυτότητα του συλλόγου με μια πιο σύγχρονη αισθητική.

Η φετινή εμφάνιση κινείται στο κλασικό κόκκινο του συλλόγου, με ξεχωριστή λεπτομέρεια τα ειδικά σχεδιασμένα αστέρια στα μανίκια. Παράλληλα, διαθέσιμη παραμένει και η περσινή ιδιαίτερη εμφάνιση, με κόκκινο και μαύρο καρό μοτίβο και έντονα Harley Quinn vibes.

Ο Ναυπακτιακός Αστέρας ιδρύθηκε το 1958 και αποτελεί έναν από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ναυπάκτου, έχοντας συνδέσει εδώ και δεκαετίες το χαρακτηριστικό αστέρι και τα ερυθρόμαυρα χρώματά του με την ποδοσφαιρική ταυτότητα της πόλης.

Και οι δύο εμφανίσεις είναι διαθέσιμες online μέσω του Fanela Club.

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γιώτης

Παραγωγή & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Fanela Club