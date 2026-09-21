Η ΑΓΕ Χαλκίδας επικράτησε με 66-57 στην έδρα του Σπόρτιγκ στα Πατήσια και στη δεύτερη αγωνιστική της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών UNICEF Trophy θα κοντραριστεί με τον Ιωνικό στη Νίκαια.

Πέρασε από τα Πατήσια και τώρα... Νίκαια για τη Χαλκίδα! Η ΑΓΕΧ επιβλήθηκε του Σπόρτιγκ στην έδρα του με 66-57 και θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ιωνικό στη δεύτερη αγωνιστική της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών UNICEF Trophy.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν συνολικά καλύτεροι στην αναμέτρηση και έκαμψαν την αντίσταση της ομάδας του Αργύρη Πεδουλάκη. Η αγωνιστική δράση του θεσμού συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου με τους υπόλοιπους αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 27-35, 48-52, 57-66

Σπόρτιγκ (Πεδουλάκης): Δήμου 2, Παυλόπουλος 3 (1), Γοργόνης 17 (4), Λαμπρόπουλος, Χιλ 14 (4), Καμπερίδης 9, Δήμος, Λεμπέσης 5 (1), Δομπρογιάννης, Πετρίδης 7 (1)

ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης, Χορν 16 (2), Παπανικολάου 9 (1), Μολές, Καλιανιώτης 16, Παγουλάτος 2, Καραμαλέγκος 7 (1), Γερομιχαλός 16 (3), Μουτίδης

Αναλυτικά οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Β' Φάσης:

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 19/9:

Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68

Πανιώνιος-Αμύντας 89-60

Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 20/9:

Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 64-79

Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 70-85

Α.Κ. Καρδίτσας-ΧΑΝΘ 78-82

Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82

Τα αποτελέσματα της Δευτέρας 21/9:

Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας 57-66 (εξ αναβολής)

2η αγωνιστική (23/9)

Πανελληνίου 18.30 Πανελλήνιος-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Αγ. Δημητρίου (Ν) 19.00 Κρόνος BC Plasis-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μ. Τσικίνας 17.45 ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Διαβατών 17.00 Ιωνικός Ιων.-Πρωτέας Βούλας

24/9

Σοφία Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.