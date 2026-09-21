Με 200 παιδιά και καλεσμένο τον Λιμνιάτη το Volcano Jam στην Κύθνο (pics)

Περισσότερα από 200 παιδιά βρέθηκαν στο νέο ανοιχτό γήπεδο στη Χώρα της Κύθνου όπου διεξήχθη το Volcano Jam.

Ένα τουρνουά 3on3 με διοργανωτές τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, τον Αντώνη Γάκη, υπό την αιγίδα του Δήμου Κύθνου και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κύθνου.

Ο Δήμος Κύθνου κι ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του νησιού «αγκάλιασαν» το τουρνουά στο οποίο έλαβαν μέρος περισσότερα από 200 παιδιά.

Προσκεκλημένος των διοργανωτών ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιώργος Λιμνιάτης που μίλησε στα παιδιά και τους μετέφερε τα μυστικά του αγαπημένου μας αθλήματος, όπως και ο Γιώργος Διαμαντόπουλος.

Παιδιά και διοργανωτές πέρασαν ένα όμορφο διήμερο και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο Κύθνος-Volcano Jam!