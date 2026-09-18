Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η άφιξη των ερυθρόλευκων στην Etihad Arena
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο της σεζόν, καθώς συμμετέχει στο Σούπερ Καπ της EuroLeague το οποίο διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους στα ημιτελικά, με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Η EuroLeague ανέβασε ένα βίντεο από την άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Etihad Arena και άπαντες είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
The Reds have touched down for the first-ever Euroleague Basketball Super Cup 🫡— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026
Can they bring home another title and become the first-ever champions of the tournament? pic.twitter.com/Z6BWYzCv2l
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