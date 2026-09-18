Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η άφιξη των ερυθρόλευκων στην Etihad Arena

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η άφιξη των ερυθρόλευκων στην Etihad Arena

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η άφιξη των ερυθρόλευκων στην Etihad Arena

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Δείτε το βίντεο από την άφιξη του Ολυμπιακού στην «Etihad Arena» για τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο της σεζόν, καθώς συμμετέχει στο Σούπερ Καπ της EuroLeague το οποίο διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους στα ημιτελικά, με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Η EuroLeague ανέβασε ένα βίντεο από την άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Etihad Arena και άπαντες είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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