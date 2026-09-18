Με στόχο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν!

Ο Ολυμπιακός έρχεται αντιμέτωπος με τη Φενερμπαχτσέ στο Άμπου Ντάμπι για τον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν το επίσημο φετινό τους ντεμπούτο σε μία νεοσύστατη διοργάνωση και πρώτα απ’ όλα θέλουν να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο. Βέβαια η συμμετοχή τους στον τελικό και η κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί κύριο στόχο και ένα ιδανικό ξεκίνημα πριν τις υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε έχοντας πλήρη την αποστολή της, όμως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολη εξαιτίας ενός τραυματισμού του στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αποφασίσει τους 12 παίκτες που θα παρουσιαστούν στο ματς με τη Φενερμπαχτσέ με στόχο τη νίκη του, η οποία προσφέρεται σε απόδοση 1.64 στη Novibet.

Οι Μοντέρο και Μακιντάιρ ετοιμάζονται να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την νέα τους ομάδα. Ο πρώτος έδειξε πέρσι με τη Βαλένθια ότι μπορεί να ηγηθεί, να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει. Το να πετύχει Over 11.5 Πόντους είναι σε απόδοση 2.02 στη Novibet.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν του στα φιλικά δυναμικά, μετρώντας μόνο νίκες απέναντι σε Φενερμπαχτσέ, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τώρα επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι για ένα ακόμη Final Four μετά το 2025. Τότε είχε αποχωρήσει απογοητευμένος χάνοντας στον τελικό από τη Μονακό, με την Φενερμπαχτσέ εν τέλει να κατακτά το τρόπαιο.

ΠΡΩΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΜΕ 10+ ΠΟΝΤΟΥΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στοχεύει για άλλη μία χρονιά στην κορυφή και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι μία δυνατή πρόκληση και για την ίδια.

Σίγουρα η κατάκτηση ενός τροπαίου αποτελεί ένα δέλεαρ για όλες τις ομάδες αλλά το πιο βασικό είναι το μήνυμα που θα στείλουν για τη συνέχεια της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την πρεμιέρα της Euroleague στις 24/09 όπου αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπασκόνια.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial