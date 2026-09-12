ΟΙ ΗΠΑ επικράτησαν της Ισπανίας στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 76-66 και θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ομάδα της Αμερικής τα βρήκε... σκούρα από τις Ισπανίδες στον ημιτελικό του Παγκοσμίου αλλά χάρη στο εξαιρετικό 4ο δεκάλεπτο και το επιμέρους 18-8 κατάφερε να «τσεκάρει» θέση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 πριν κρεμάσουν οι ΗΠΑ στο στήθος το χρυσό μετάλλιο.

Η πολύπειρη Μπριάνα Στιούαρτ ήταν η καλύτερη για τις νικήτριες έχοντας 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 8/11 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής, ενώ «διψήφιες» ήταν επίσης οι Κούπερ (13π., 4ριμπ., 2ασ.) και Τζάκι Γιανγκ (12π.)

Η Κεϊτλίν Κλαρκ έμεινε στον 1 πόντο σε 17 λεπτά και έχοντας 0/3 εντός παιδιάς και 1/3 βολές, ενώ στα ρηχά και η Έιντζελ Ρις (5π., 0/1δοπ.. 5/6β.)

Για λογαριασμό της Ισπανίας σημείωσαν από 17 πόντους η Μάρτιν και η Κόντε.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 36-39, 58-58, 66-76