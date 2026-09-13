Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα πατήσει παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι και αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Νεόφυτος Χανδριώτης». Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πάτησε για λίγα λεπτά παρκέ στην αρχή του ματς και μετά αποχώρησε για τον πάγκο.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, ένιωσε ενοχλήσεις και δεν θα παίξει άλλο κόντρα στους Ισραηλινούς. Ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό μηριαίο αριστερά και έτσι θα μείνει εκτός.

Κόντρα στη Μακάμπι έπαιξε μόλις για δύο λεπτά.