Ολυμπιακός - Μακάμπι: Απρόοπτο με Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι και αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Νεόφυτος Χανδριώτης». Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πάτησε για λίγα λεπτά παρκέ στην αρχή του ματς και μετά αποχώρησε για τον πάγκο.
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, ένιωσε ενοχλήσεις και δεν θα παίξει άλλο κόντρα στους Ισραηλινούς. Ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό μηριαίο αριστερά και έτσι θα μείνει εκτός.
Κόντρα στη Μακάμπι έπαιξε μόλις για δύο λεπτά.
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