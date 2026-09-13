Μετά από κάρφωμα του Μπιρτς, ο Άρης είχε ανεβάσει τη διαφορά στο σκορ με τον Ερυθρό Αστέρα στους 20 πόντους.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η διαφορά, είχε φτάσει τους 20 πόντους. Ο Μήτρου-Λονγκ ύψωσε την μπάλα και ο Κεμ Μπιρτς κάρφωσε εμφατικά για το 80-60.