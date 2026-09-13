Άρης - Ερυθρός Αστέρας: Εξαιρετική συνεργασία και κάρφωμα ο Μπιρτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μετά από κάρφωμα του Μπιρτς, ο Άρης είχε ανεβάσει τη διαφορά στο σκορ με τον Ερυθρό Αστέρα στους 20 πόντους.
Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η διαφορά, είχε φτάσει τους 20 πόντους. Ο Μήτρου-Λονγκ ύψωσε την μπάλα και ο Κεμ Μπιρτς κάρφωσε εμφατικά για το 80-60.
@Photo credits: glomex
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.