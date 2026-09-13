Άρης - Ερυθρός Αστέρας: Μπλοκ του Λιντέλ στον Κάρτερ
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Με εντυπωσιακό μπλοκ, ο Λιντέλ σταμάτησε την προσπάθεια του Κάρτερ να σκοράρει με lay up.
Ο Άρης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, προηγείται με 51-40, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που διεξάγεται στη Λευκωσία.
Μία από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα, ανήκει στον Έι Τζέι Λιντέλ. Ο Κάρτερ του Ερυθρού Αστέρα προσπάθησε να σκοράρει με lay up, όμως ο Λιντέλ του είπε «όχι» με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.
@Photo credits: glomex
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