Με εντυπωσιακό μπλοκ, ο Λιντέλ σταμάτησε την προσπάθεια του Κάρτερ να σκοράρει με lay up.

Ο Άρης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, προηγείται με 51-40, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που διεξάγεται στη Λευκωσία.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα, ανήκει στον Έι Τζέι Λιντέλ. Ο Κάρτερ του Ερυθρού Αστέρα προσπάθησε να σκοράρει με lay up, όμως ο Λιντέλ του είπε «όχι» με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.