Άρης - Ερυθρός Αστέρας: Εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπιρτς
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Ο Κεμ Μπιρτς χάρισε ένα highlight στο παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο πραγματοποίησε ο Άρης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Μία αναμέτρηση που διεξάγεται στα πλαίσια του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Οι Θεσσαλονικείς μετά τα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα, είχαν το προβάδισμα με 34-18. Ο Κεμ Μπιρτς, φρόντισε να χαρίσει το highlight του πρώτου δεκαλέπτου.
Μετά από ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, κάρφωσε εμφατικά στην αντίπαλη ρακέτα.
@Photo credits: glomex
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