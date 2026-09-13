Ο Κεμ Μπιρτς χάρισε ένα highlight στο παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο πραγματοποίησε ο Άρης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Μία αναμέτρηση που διεξάγεται στα πλαίσια του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Θεσσαλονικείς μετά τα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα, είχαν το προβάδισμα με 34-18. Ο Κεμ Μπιρτς, φρόντισε να χαρίσει το highlight του πρώτου δεκαλέπτου.

Μετά από ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, κάρφωσε εμφατικά στην αντίπαλη ρακέτα.