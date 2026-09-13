Οι φίλοι του Άρη φρόντισαν να δημιουργήσουν μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα και στην έναρξη του αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Άρης δίνει το δεύτερο παιχνίδι του (και τελευταίο) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που διεξάγεται στη Λεμεσό. Αντίπαλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο Ερυθρός Αστέρας.

Πολλοί φίλοι του Άρη έχουν δώσει το παρών και στο παιχνίδι της Κυριακής (13/09) δείχνοντας τη στήριξή τους στην ομάδα.

Για μία ακόμη φορά, με το που έγινε το τζάμπολ της αναμέτρησης, οι «κίτρινοι» δημιούργησαν μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πετώντας κίτρινα χαρτάκια στον αέρα.