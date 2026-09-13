Άρης - Ερυθρός Αστέρας: Ανησυχία μετά τον τραυματισμό του Οτζελέγε
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Ο Σέμι Οτζελέγε τραυματίστηκε νωρίς στο ματς του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα και πήγε υποβασταζόμενος στον πάγκο.
Ο Άρης δίνει ένα ακόμη απαιτητικό φιλικό με ομάδα επιπέδου EuroLeague. Μετά από αυτό με τη Μακάμπι, αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Μόλις ένα λεπτό μετά την έναρξη του αγώνα, ο Σέμι Οτζελέγε, είχε μία άσχημη πτώση στο παρκέ. Ο παίκτης του Ερ. Αστέρα σηκώθηκε και πήγε υποβασταζόμενος προς τον πάγκο.
@Photo credits: glomex
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