ΗΠΑ - Ουγγαρία 108-56: Με... σχεδόν double score και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών!

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ΗΠΑ - Ουγγαρία 108-56: Με... σχεδόν double score και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών!

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Υπερηχιτική ήταν η Team USA κόντρα στην Ουγγαρία την οποία... διέλυσε επικρατώντας με 108-56 για να προκριθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν με εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί, αλλά και την παρουσία τους στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, διαλύοντας την Ουγγαρία με 108-56 και μετατρέποντας τον προημιτελικό σε παράσταση για έναν ρόλο.

Πρωταγωνίστρια για τις ΗΠΑ ήταν η Ναφίσα Κόλιερ, η οποία χρειάστηκε μόλις 15:26 για να σημειώσει 19 πόντους με 8/11 δίποντα και 1/2 τρίποντα, προσθέτοντας παράλληλα έξι ριμπάουντ. Για την Ουγγαρία, η Ρέκα Λέλικ ήταν η κορυφαία σκόρερ με 12 πόντους, ενώ η Ντόρκα Γιούχας της Μινεσότα είχε μόλις δύο πόντους με 1/6 δίποντα και 0/6 τρίποντα, μαζεύοντας ωστόσο οκτώ ριμπάουντ.

Στα ημιτελικά του Βερολίνου, οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Ισπανία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

Τα δεκάλεπτα: 36-12, 59-30, 93-47, 108-56

 

#PlayersMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
4Paige BUECKERS19:3172/4 (50%)1/1 (100%)1/3 (33%)2/2 (100%)-113-21-+258
5Sonia CITRON11:1021/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (%)0/0 (%)112--112+116
6Rhyne HOWARD16:55155/7 (71%)2/2 (100%)3/5 (60%)2/2 (100%)-2221-4-+1921
7Kahleah COPPER *16:02103/3 (100%)1/1 (100%)2/2 (100%)2/2 (100%)-552122-+2217
8Chelsea GRAY *18:1162/4 (50%)0/2 (0%)2/2 (100%)0/0 (%)-446-11-+2114
9Kiki IRIAFEN11:2641/4 (25%)1/4 (25%)0/0 (%)2/4 (50%)-11-----+80
10Breanna STEWART *18:3083/5 (60%)3/4 (75%)0/1 (0%)2/4 (50%)-332----+159
11Napheesa COLLIER *15:26199/13 (69%)8/11 (73%)1/2 (50%)0/0 (%)437----1+3523
12Caitlin CLARK20:25103/8 (38%)2/5 (40%)1/3 (33%)3/4 (75%)-339132-+3615
13Jackie YOUNG *17:46104/7 (57%)4/5 (80%)0/2 (0%)2/2 (100%)1121221-+229
14Aliyah BOSTON16:4683/7 (43%)1/4 (25%)2/3 (67%)0/0 (%)22431-31+2315
15Angel REESE17:5294/5 (80%)4/5 (80%)0/0 (%)1/2 (50%)42633221+2317
Team / Coaches------2-2--1----
-TOTAL20010840/68 (59%)28/45 (62%)12/23 (52%)16/22 (73%)14284231914175--

#PlayersMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Virag TAKACS-KISS *26:5121/10 (10%)1/6 (17%)0/4 (0%)0/0 (%)224-2211-33-3
7Veronika KANYASI13:2852/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 (%)1-1113---232
8Eszter RATKAI09:3721/3 (33%)1/2 (50%)0/1 (0%)0/0 (%)---1-12--82
9Agnes STUDER *12:4631/4 (25%)0/1 (0%)1/3 (33%)0/0 (%)-22232---142
10Nina AHO *16:1883/5 (60%)1/3 (33%)2/2 (100%)0/0 (%)2-2133---246
11Kinga JOSEPOVITS15:4194/4 (100%)3/3 (100%)1/1 (100%)0/0 (%)1-1143-1-199
13Agnes TOROK16:38114/8 (50%)2/5 (40%)2/3 (67%)1/1 (100%)213-11---129
14Dorka JUHASZ *31:1521/12 (8%)1/6 (17%)0/6 (0%)0/0 (%)2684-11--383
21Reka LELIK *27:04124/9 (44%)2/5 (40%)2/4 (50%)2/2 (100%)123234---388
22Yvonne TURNER15:3100/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (%)0/0 (%)---1161--39-5
33Panka DUL10:5521/3 (33%)1/1 (100%)0/2 (0%)0/0 (%)112-1-2--34
55Judit BARNAI03:5600/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (%)0/0 (%)----1-1--90
Team / Coaches------213--1----
-TOTAL2005622/64 (34%)13/36 (36%)9/28 (32%)3/3 (100%)14152913202782--
@Photo credits: FIBA
     

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