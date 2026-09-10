Υπερηχιτική ήταν η Team USA κόντρα στην Ουγγαρία την οποία... διέλυσε επικρατώντας με 108-56 για να προκριθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν με εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί, αλλά και την παρουσία τους στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, διαλύοντας την Ουγγαρία με 108-56 και μετατρέποντας τον προημιτελικό σε παράσταση για έναν ρόλο.

Πρωταγωνίστρια για τις ΗΠΑ ήταν η Ναφίσα Κόλιερ, η οποία χρειάστηκε μόλις 15:26 για να σημειώσει 19 πόντους με 8/11 δίποντα και 1/2 τρίποντα, προσθέτοντας παράλληλα έξι ριμπάουντ. Για την Ουγγαρία, η Ρέκα Λέλικ ήταν η κορυφαία σκόρερ με 12 πόντους, ενώ η Ντόρκα Γιούχας της Μινεσότα είχε μόλις δύο πόντους με 1/6 δίποντα και 0/6 τρίποντα, μαζεύοντας ωστόσο οκτώ ριμπάουντ.

Στα ημιτελικά του Βερολίνου, οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Ισπανία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

Τα δεκάλεπτα: 36-12, 59-30, 93-47, 108-56

# Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Paige BUECKERS 19:31 7 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) - 1 1 3 - 2 1 - +25 8 5 Sonia CITRON 11:10 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (%) 0/0 (%) 1 1 2 - - 1 1 2 +11 6 6 Rhyne HOWARD 16:55 15 5/7 (71%) 2/2 (100%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) - 2 2 2 1 - 4 - +19 21 7 Kahleah COPPER * 16:02 10 3/3 (100%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) - 5 5 2 1 2 2 - +22 17 8 Chelsea GRAY * 18:11 6 2/4 (50%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 0/0 (%) - 4 4 6 - 1 1 - +21 14 9 Kiki IRIAFEN 11:26 4 1/4 (25%) 1/4 (25%) 0/0 (%) 2/4 (50%) - 1 1 - - - - - +8 0 10 Breanna STEWART * 18:30 8 3/5 (60%) 3/4 (75%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) - 3 3 2 - - - - +15 9 11 Napheesa COLLIER * 15:26 19 9/13 (69%) 8/11 (73%) 1/2 (50%) 0/0 (%) 4 3 7 - - - - 1 +35 23 12 Caitlin CLARK 20:25 10 3/8 (38%) 2/5 (40%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) - 3 3 9 1 3 2 - +36 15 13 Jackie YOUNG * 17:46 10 4/7 (57%) 4/5 (80%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 1 1 2 1 2 2 1 - +22 9 14 Aliyah BOSTON 16:46 8 3/7 (43%) 1/4 (25%) 2/3 (67%) 0/0 (%) 2 2 4 3 1 - 3 1 +23 15 15 Angel REESE 17:52 9 4/5 (80%) 4/5 (80%) 0/0 (%) 1/2 (50%) 4 2 6 3 3 2 2 1 +23 17 Team / Coaches - - - - - - 2 - 2 - - 1 - - - - - TOTAL 200 108 40/68 (59%) 28/45 (62%) 12/23 (52%) 16/22 (73%) 14 28 42 31 9 14 17 5 - -