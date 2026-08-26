Με τον Άγγελο Ζούπα, η επετειακή 25η έκδοση του Basketball Without Borders

Η επιτυχία της συνεργασίας για την ανάπτυξη του μπάσκετ παγκοσμίως μεταξύ της FIBA ​​και του NBA αναγνωρίζεται και επισημαίνεται με τη δημοσίευση της έκθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 25 ετών του εμβληματικού προγράμματος Basketball Without Borders (BWB).

Η επιτυχία της συνεργασίας για την ανάπτυξη του μπάσκετ παγκοσμίως μεταξύ της FIBA ​​και του NBA αναγνωρίζεται και επισημαίνεται με τη δημοσίευση της έκθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 25 ετών του εμβληματικού προγράμματος Basketball Without Borders (BWB).

Δημιουργήθηκε το 2001 για να εντοπίσει και να αναδείξει τους πιο υποσχόμενους νεαρούς παίκτες του κόσμου, προωθώντας παράλληλα αξίες, και διασφαλίζοντας μία θετική πορεία προς τον αθλητισμό. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ενιαίο camp στην Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα που συνδέει ελίτ νεαρούς αθλητές με ανθρώπους από το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Περισσότεροι από 600 νυν και πρώην παίκτες και προπονητές του NBA, του WNBA και της FIBA ​​έχουν εργαστεί μαζί με τους νεαρούς αθλητές που συμμετέχουν.

Το BWB έχει ενισχύσει επίσης τις Εθνικές Ομοσπονδίες βοηθώντας στην έγκαιρη αναγνώριση ταλέντων και παρέχοντας συγκριτική αξιολόγηση με παίκτες που προέρχονται από τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου και παρέχοντας συνεργασία με κορυφαίους προπονητές, ταχύτερη προετοιμασία για αγώνες ηλικιακών ομάδων U16 έως U19 και εξομαλύνοντας την πορεία προς την επιλογή στις Εθνικές Ομάδες Ανδρών.

Πέρα ένα camp όπου συγκεντρώνονται πολλοί ταλαντούχοι παίκτες, το BWB έχει αφήνει επίσης ένα διαρκές κοινωνικό αντίκτυπο προωθώντας την εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής και τη συμμετοχή στην κοινότητα.

Μέχρι το τέλος του 2025:

Το BWB έχει πραγματοποιήσει 84 καμπ σε 36 χώρες, όπου έχουν πάρει μέρος 4.939 συμμετέχοντες από 152 διαφορετικές Εθνικές Ομοσπονδίες

Συνολικά 2.651 παιδιά έχουν εκπροσωπήσει τις μικρές Εθνικές Ομάδες των χωρών τους σε παγκόσμιο επίπεδο

Συνολικά 1.490 έχουν αγωνιστεί με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών

Συνολικά 112 συμμετέχοντες έχουν αγωνιστεί στο NBA, ενώ άλλες 13 παίκτριες έφτασαν στο WNBA

Συνολικά 10.000 προπονητές και 500 διαιτητές έχουν εκπαιδευτεί

Έχουν διοργανωθεί περισσότερa από 150 workshops δεξιοτήτων ζωής και περισσότερες από 100 δράσεις κοινωνικής ευθύνης.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε: «Ο εορτασμός 25 χρόνων Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα είναι ένα πολύ ξεχωριστό ορόσημο για το άθλημά μας. Είμαστε περήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το NBA και για την παγκόσμια πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει μαζί για να συνδέσουμε κοινότητες, να αναπτύξουμε ταλέντα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για παίκτες και προπονητές σε όλο τον κόσμο».

Και συνέχισε:

«Το Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της FIBA ​​στην ανάπτυξη των νέων και τη διεθνή συνεργασία. Έχει επίσης βοηθήσει στην ενίσχυση των Εθνικών Ομοσπονδιών και στην υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού σε κάθε επίπεδο. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια».

Ο Άνταμ Σίλβερ, Επίτροπος του NBA, πρόσθεσε: «Το παιχνίδι του μπάσκετ δεν ήταν ποτέ πιο παγκόσμιο και το Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα έχει παίξει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Για 25 χρόνια, το BWB αποτελεί βασικό στήριγμα για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς παικτών του NBA και του WNBA από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα καλύτερα ταλέντα μας. Και μαζί με τη FIBA, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα συνεχίσει να ακμάζει ως ένα ελίτ προπονητικό κέντρο για επίδοξους νεαρούς παίκτες».

Στο φετινό camp που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη από τις 26 Αυγούστου έως τις 29 θα πάρουν μέρος 78 κορυφαίοι και πολλά υποσχόμενοι παίκτες από 44 χώρες και έξι ηπείρους. Σε συνδυασμό με την 25η επέτειο του BWB το NBA και η FIBA ​​ανακοίνωσαν την έναρξη του BWB Next Up, το οποίο θα αποτελείται από δύο ετήσια καμπ για τους 80 κορυφαίους άνδρες και τις 80 κορυφαίες γυναίκες εκτός ΗΠΑ, από τις οποίες οι παίκτες με τις καλύτερες επιδόσεις θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στα καμπ BWB All-Star στο επόμενο NBA και AT&T WNBA All-Star. Το πρώτο γυναικείο BWB Next Up θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την καθοδήγηση νυν και πρώην παικτών και προπονητών του NBA και της FIBA, συμπεριλαμβανομένων: