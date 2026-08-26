Κολοσσός Ρόδου: Οι αριθμοί στις φανέλες για τη νέα σεζόν
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H KAE Κολοσσός ανακοίνωσε τα νούμερα που θα έχουν στις φανέλες τους οι παίκτες της ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Η ομάδα τους Ρόδου έχει μπει από τη πλευρά στην αφετηρία της προετοιμασίας ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Ο Κολοσσός έχει πραγματοποιήσει ολικό «λίφτινγκ» έχοντας 10 νέους παίκτες. Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε και τους αριθμούς στις φανέλες των παικτών.
Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών του Κολοσσού:
- 2 - Payton Willis
- 4 - Ζώης Καράμπελας
- 5 - Ezra Manjon
- 7 - Νίκος Τσιακμάς
- 9 - Devonte Upson
- 11 - Γιάννης Ευσταθιάδης
- 13 - Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
- 14 - Βασίλης Χρηστίδης
- 21 - Γιώργος Καμπερίδης
- 22 - CJ Harris
- 26 - Tyler Stevenson
- 33 - Jordan Barnett
- 34 - Jackson Kreuser
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