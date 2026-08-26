H KAE Κολοσσός ανακοίνωσε τα νούμερα που θα έχουν στις φανέλες τους οι παίκτες της ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ομάδα τους Ρόδου έχει μπει από τη πλευρά στην αφετηρία της προετοιμασίας ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Κολοσσός έχει πραγματοποιήσει ολικό «λίφτινγκ» έχοντας 10 νέους παίκτες. Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε και τους αριθμούς στις φανέλες των παικτών.

Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών του Κολοσσού: