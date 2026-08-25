Πέθανε ο Γιάννης Παλάτος

O πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Ιωάννης Παλάτος έφυγε από τη ζωή. Διετέλεσε συνεργάτης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ και Fiba Europe, Γιώργου Βασιλακόπουλου.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ιωάννης Παλάτος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ και συνεργάτης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ και Fiba Europe, Γιώργου Βασιλακόπουλου, έφυγε από τη ζωή.

Στο πλευρό του Καπαγέρωφ από την ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ το 1995 ( το 2003 ανέλαβε την προεδρία μετά την απώλεια του Πέτρου Καπαγέρωφ) μέχρι την παράδοση της προεδρίας στον αείμνηστο Λυμπεράτο.

Τα όσα αναφέρει η ΕΣΚΑΝΑ

Έφυγε σήμερα από την ζωή μια ιστορική φυσιογνωμία για το μπάσκετ ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης για πολλά χρόνια Ιωάννης Παλάτος και το άθλημα θρηνεί . Γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Λάρισας το 1938.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, παράγοντας του Έσπερου, στενός συνεργάτης του Λάζαρου Αντωνιάδη.

Μέλος του ΔΣ του Έσπερου Καλλιθέας απο το 1983 μέχρι το 2000.

Στο πλευρό του Καπαγέρωφ από την ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ το 1995 ( το 2003 ανέλαβε την προεδρία μετά την απώλεια του Πέτρου Καπαγέρωφ) μέχρι την παράδοση της προεδρίας στον αείμνηστο Λυμπεράτο.

Συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ κ Fiba Europe Γιώργου Βασιλακόπουλου και παρών σε αμέτρητους αγώνες της Εθνικής ομάδας και σε διοργανώσεις οπως σε όλα τα Eurobasket απο το Εurobasket 1987 έως το 2007 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα οπως Ισπανίας 1986, Τορόντο, Τόκυο 2006 , Τουρκία 2010 παρών σε final four όπως Άρη ( Γάνδη ) Ολυμπιακού ( Τελ αβιβ) Παναθηναϊκού ( Παρίσι) και δεκάδες αλλα τουρνουά και αγωνες ενώσεων και Εθνικών ομάδων εντός κι εκτός Ελλάδας.

Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦ , σπουδαίος επιχειρηματίας της διαφήμισης και της επιγραφής.

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΣΚΑΝΑ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Ιωάννη Παλάτου και στην οικογένεια του ΠΟΚ Έσπερος και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...