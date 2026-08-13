Οι Βασίλης Σπανούλης και Γιώργος Μπαρτζώκας θα συμμετάσχουν ως βασικοί ομιλητές σε σεμινάριο προπονητικής, στο πλαίσιο του Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2026, στην Κύπρο.

Άρωμα... σπυριάρας με τους κορυφαίους στο Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2026 στην Κύπρο. Οι Βασίλης Σπανούλης και Γιώργος Μπαρτζώκας θα συμμετάσχουν σε σεμινάριο προπονητικής στο «Νησί της Αφροδίτης», όπου θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους γύρω από το μπάσκετ. Στο σεμινάριο θα είναι βασικός ομιλητής και ο Όντεντ Κάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Κ.:

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου σεμιναρίου προπονητικής στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2026, με βασικούς ομιλητές τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Βασίλη Σπανούλη και Όντεντ Κάτας, με τη στήριξη του Σ.Ε.Π.Κ. και του Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:30, στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», με εισηγητές τον Γιώργο Μπαρτζώκα, πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, τον Βασίλη Σπανούλη, ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελλάδας και προπονητή του Άρη, και τον Όντεντ Κάτας, προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι τρεις καταξιωμένοι τεχνικοί θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες θεματικές, μεταφέροντας την εμπειρία, τη φιλοσοφία και τη σύγχρονη προσέγγισή τους στην προπονητική του μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τους προπονητές. Δεν θα υπάρξει διαδικτυακή μετάδοση κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του, ενώ το σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π.Κ.

Οι θεματικές του σεμιναρίου

Βασίλης Σπανούλης: PnR tactics vs different defensive coverages

Όντεντ Κάτας: First 8 seconds: offensive and defensive rules

Γιώργος Μπαρτζώκας: In-Season Practice demonstration: habits, tactics and goals

Ο Σ.Ε.Π.Κ. συμμετέχει ως υποστηρικτής της σημαντικής αυτής προπονητικής δράσης, στο πλαίσιο της σταθερής του προσπάθειας για τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των προπονητών, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ της προπονητικής κοινότητας Ελλάδας και Κύπρου.

Σεμινάριο Προπονητικής Καλαθοσφαίρισης

Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 9:00–14:30

Τόπος διεξαγωγής: Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», Λευκωσία

Διοργανωτές

Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Pneuma Promotions

Υποστηρικτές

Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

Σύνδεσμος Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου

Υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού»