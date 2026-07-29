Σερβία-Ελλάδα 77-78: Με εξαιρετικό Χατζηλάμπρου πέρασε στα προημιτελικά και περιμένει Ισπανία ή Βουλγαρία
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Η Εθνική Εφήβων επικράτησε στο... νήμα (78-77) της Σερβίας, παίρνοντας με αυτό τον τρόπο την... εκδίκηση της για τις ήττες στο φινάλε από το Ισραήλ και τη Γαλλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U18.
Με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου να είναι εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Εφήβων πέτυχε μεγάλη νίκη (78-77) επί της Σερβίας παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U18, όπου θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ή την Βουλγαρία.
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