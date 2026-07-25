Ο πρώην πρόεδρος της FIBA Οράσιο Μουρατόρε απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ.

Την απώλεια του Οράσιο Μουρατόρε σε ηλικία 75 ετών θρηνεί η παγκόσμια μπασκετική κοινότητα. Ο Αργεντινός παράγοντας υπηρέτησε τη FIBA από τη θέση του προέδρου την περίοδο 2014-2019, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Μουρατόρε αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μπάσκετ, συμβάλλοντας σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων για τη FIBA. Η παρουσία του στα διοικητικά δρώμενα του αθλήματος διήρκεσε για δεκαετίες, ενώ είχε διατελέσει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αργεντινής.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεών του ήταν η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA για τον διορισμό του Ανδρέα Ζαγκλή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Πάτρικ Μπάουμαν το 2018. Ο Ανδρέας Ζαγκλής συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται στο συγκεκριμένο πόστο, έχοντας αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοίκηση του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η είδηση του θανάτου του Οράσιο Μουρατόρε σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια της FIBA και συνολικά στον χώρο του μπάσκετ. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που ακούσαμε για τον θάνατο του Οράσιο. Ήταν μια πολύ αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα σε ολόκληρη την οικογένεια της FIBA ​​και όχι μόνο. ​​Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αφήνει μια απίστευτη κληρονομιά χάρη στην αφοσίωσή του στο άθλημά μας όλα αυτά τα χρόνια. Του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει κάνει για το μπάσκετ παγκοσμίως».