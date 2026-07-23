Η Εθνική Νεανίδων θα δώσει δυο δυνατά φιλικά με την Ιταλία στο Μοντεγκρότο Τέρμε, εν όψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας.

Με προορισμό την Ιταλία και συγκεκριμένα το το Μοντεγκρότο Τέρμε, ταξίδεψε την Πέμπτη (23/7) η Εθνική Νεανίδων, προκειμένου να δώσει νέα δυνατά τεστ, εν όψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας το διάστημα 31 Ιουλίου-9 Αυγούστου 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μετά από τέσσερα φιλικά με θετικά δείγματα για το σύνολο του Βασίλη Μασλαρινού, θα αγωνιστεί το διήμερο 24-25 Ιουλίου, σε δύο φιλικά με αντίπαλο τη «Σκουάντρα Ατζούρα», προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελική αναχώρηση στην Τουλτσέα, εκεί όπου θα δώσει ένα τελευταίο φιλικό με την οικοδέσποινα Ρουμανία, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την προετοιμασία της για το μεγάλο της ραντεβού.

Η πρώτη αναμέτρηση με την Ιταλία θα διεξαχθεί την Παρασκευή (24/7, 17:00), ενώ οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι το Σάββατο (25/7, 11:00).

Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι εξής: Έλενα Χλιαουτάκη, Σοφία Καμπάκα, Κατερίνα Υφαντοπούλου, Μαρίνα Τσιανάκα, Λία Ζορμπαλά, Σύλια Βίγκα, Ρεβέκκα Κακαρά, Μαρία Προδρομίδη, Ευγενία Τουμπανιάρη, Ευθυμία Φουστέρη, Χρύσα Καβελίδη, Μαρίνα Ντέμο, Ιωάννα Σαμαντά και Παρασκευή Καραναγνώστη.

Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, 31/7-9/8 Τουλτσέα, Ρουμανία

Η Εθνική Νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας και θα βρει τις Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία και Μεγάλη Βρετανία στον Δ’ Όμιλο.

Οι όμιλοι του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

Α’ Ομιλος: Ισλανδία, Πορτογαλία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Ολλανδία

Β’ Ομιλος: Βουλγαρία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ουκρανία, Ελβετία

Γ’ Ομιλος: Λουξεμβούργο, Εσθονία, Λιθουανία, Αυστρία, Ιρλανδία

Δ’ Ομιλος: Σλοβακία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Νεανίδων στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

31.7 (21:00): Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

1.8 (21:00): Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα

2.8 (18:30): Ελλάδα-Σλοβακία

4.8 (21:00): Δανία-Ελλάδα