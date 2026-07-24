Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ στην Πάρο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Paros Beach Hoops powered by FlexCar, το απόλυτο μπασκετικό event στην άμμο, που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12 Ιουλίου στην παραλία της Παροικιάς, με Platinum Xορηγό τη Novibet.

Ζήσαμε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο δράση, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Περισσότερες από 65 ομάδες και πάνω από 250 αθλητές συμμετείχαν στη διοργάνωση, ενώ εκατοντάδες επισκέπτες έδιναν καθημερινά το παρών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα τόσο στους αγώνες όσο και στα βραδινά events.

Το ιδιαίτερο format του παιχνιδιού πάνω στην άμμο χάρισε γρήγορο ρυθμό, έντονες συγκινήσεις και αμέτρητες όμορφες στιγμές, ενώ οι παράλληλες δράσεις, όπως η μουσική από DJs και τα activations των χορηγών, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, καθ'όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσία του επίσημου Ambassador του event, αλλά και του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Novibet, Giant Heart, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος βρέθηκε στην Πάρο και έδωσε ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση. Το παρών έδωσαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπως οι Εβάν Φουρνιέ, Κλίφορντ Ομορούγι, Ευθύμης Ρεντζιάς, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος Μπόγρης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Κατερίνα Καινούργιου, Λίλα Κουντουριώτη, Σάκης Τανιμανίδης, Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Ιωάννα Δίελα, Φωτεινή Τριχά και Διονυσία Κουρέτα, ενισχύοντας με την παρουσία τους τον χαρακτήρα και την απήχηση του θεσμού.

Χάρη στο Paros Beach Hoops powered by FlexCar, και στη σημαντική συνεισφορά της Novibet μέσω του Giant Heart, φτάσαμε ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία της πρώτης Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι με ακόμα περισσότερη δράση για καλό σκοπό.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου.

