Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων για τη σεζόν 2026-27
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) η κλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, σε National League 1, National League 2, Women’s Basketball League 2 και Women’s National League.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των 139 ομάδων, που βρίσκονται στα εν λόγω τέσσερα πρωταθλήματα, ευχόμενος να έχουν μια καλή αγωνιστική χρονιά, ενώ εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση.
Αναλυτικά τα πρωταθλήματα και οι όμιλοι:
National League 1
1ος Όμιλος
- ΑΣΕ Δούκα
- ΑΟ Παγκρατίου
- ΚΟ Χολαργού
- Πανελλήνιος ΓΣ
- ΑΟ Παλαιού Φαλήρου
- ΑΟ Νήαρ ΗΣΤ
- ΑΟ Ιωνικός Νικαίας
- ΑΜ Ελευσίνας
- ΑΟΝΣ Ο Μίλων
- ΓΣ Δάφνη Δαφνίου
- Πανελευσινιακός ΑΟΚ
- Ηλυσιακός ΑΟ
- ΝΟ Σαρωνίδας
- ΑΟ Δάφνης
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
2ος Όμιλος
- ΕΑ Προμηθέας 2014
- Εθνικός Διστόμου
- ΑΣ Απόλλων Πατρών
- ΓΣ Νίκη Βόλου
- Εσπερος ΓΣ Λαμίας
- ΓΣ Γαργαλιάνων
- ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού
- ΑΟ Αχαγιά 80
- Παναχαϊκή ΓΕ
- ΑΟ Αστέρας 80 Αλιβερίου
- ΑΟ Σπόρτιγκ
- ΑΟ Αιγάλεω
- Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης
- ΕΦΑΟΖ
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
3ος Όμιλος
- ΧΑΝΘ
- ΚΑΟΧ Ευρώπη 87
- ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας
- ΓΣ Ελευθερούπολης
- ΚΑΟ Δράμας
- ΑΣ Πανόραμα
- ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
- ΜΓΣ Γέφυρας
- ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- ΑΟ Γαλάτιστας
- ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης
- ΑΣ Αναγέννησης Καρδίτσας
- Ιόνιος ΑΣ
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
National League 2
1ος Όμιλος
- ΝΕΟ Ληξουρίου
- ΑΕ Βαρθολομιού
- ΑΕ Καναλακίου Αχέρων
- ΑΕ Ροϊτίκων
- ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
- ΑΣ Τήρων Αγίων Θεοδώρων
- ΣΚ Καλαμάτα
- ΑΟ Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων
- ΑΟ Πεύκης
- ΓΣ Μανδραϊκός
- ΑΟ Αρης Πετρούπολης
- ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
2ος Όμιλος
- ΑΣ Κώων Ιπποκράτης
- ΑΟ Ιωνες Χίου
- ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια
- ΕΣ Κάδμος
- Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας
- Αθηναϊκός ΑΣ
- ΚΑΠ
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
- ΠΟΚ Εσπερος
- ΑΕ Ικάρου Καλλιθέας
- ΓΣ Απόλλων Σμύρνης
- ΚΑΟ Μελισσίων
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
3ος Όμιλος
- ΑΓΟ Ρεθύμνου
- ΑΟΝΑ Ηρόδοτος
- ΟΦΗ
- ΑΟ Ικαρος Νέας Σμύρνης
- ΑΕΝ Κηφισιάς
- ΓΣ Αστέρας Αγίου Δημητρίου
- ΔΑΣ Δραπετσώνας
- ΓΕ Αγίων Αναργύρων
- ΑΕ Πικερμίου
- Αναγέννηση Πατραλώνων
- ΓΣ Κορωπίου
- ΑΟ Πορφύρας
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
4ος Όμιλος
- ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
- ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών
- ΓΣ Αμπελώνα 1986
- ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
- ΦΣΦ Ο Αριστοέλης
- ΓΑΣΠ Πάνθηρες
- ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας
- ΑΣ Καστοριάς
- ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937
- ΑΕ Δόξα Πύρρου Αρτας
- ΑΣ Δαναοί Τρίκαλα
- Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 4ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
5ος Όμιλος
- ΜΕΝΤ
- Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη
- ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης
- Σταυρούπολη ΕΚ
- ΑΟ Προσοτσάνης
- ΜΠΑΣ Αγίας Βαρβάρας Πεντακοσίων
- ΑΕ Ελπίδα Τούμπας
- ΠΟ Μουδανιών
- Άτλας Κομοτηνής
- ΔΕΚΑ
- ΓΑΣ Κουφαλίων
- ΑΣ Ολυμπος ΕΚΕ
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 5ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
Women’s Basketball League 2 (A2 Κατηγορία)
1ος Όμιλος
- Δαναοί/Οίακας Ναυπλίου
- ΓΑΣ Ανδρογέας
- Αρης Χολαργού
- Ιωνικός ΑΣ Νέας Φιλαδέλφειας
- ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου
- ΠκΑΟ Αμιλλα
- ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων
- ΚΑΟ Μελισσίων
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
2ος Όμιλος
- ΑΣ Πανόραμα
- ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
- ΜΕΝΤ
- ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς
- ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
- Ανταίος ΑΣ
- ΑΟ Σπόρτιγκ
- ΑΟ Πορφύρας
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
Women’s National League (Β’ Εθνική Κατηγορία)
1ος Όμιλος
- Κρόνος Γέρακα ΑΟ
- ΑΟΝ Αργυρούπολης
- ΖΑΟΝ
- ΑΕ Πλατανιά
- ΚΑΟ Νέοι Έσπερος
- ΑΣ Κώων Ιπποκράτης
- ΓΣ Αγίας Παρασκευής
- ΑΟ Προφήτη Ηλία
- ΑΣΠ Προμηθέας
- ΓΑΣ Εύνικος
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
2ος Όμιλος
- ΧΑΝΘ
- ΓΑΣ Κομοτηνή
- ΑΠΣ Αίαντας Αμυνταίου
- ΑΠΣ ΚούΠα Κιλκίς
- ΣΚ Ιωάννινα
- ΑΟ Απόλλων Καρδίτσας
- ΜΑΟ Δημόκριτος
- ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908
- ΑκΠΚ Νεάπολης
- ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης
- ΑΣ Πρωτέας Θεσσαλονίκης
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.
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