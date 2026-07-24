Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων για τη σεζόν 2026-27

Δείτε αναλυτικά τους ομίλους των εθνικών πρωταθλημάτων για τη σεζόν 2026-27.

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) η κλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, σε National League 1, National League 2, Women’s Basketball League 2 και Women’s National League.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των 139 ομάδων, που βρίσκονται στα εν λόγω τέσσερα πρωταθλήματα, ευχόμενος να έχουν μια καλή αγωνιστική χρονιά, ενώ εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση.

Αναλυτικά τα πρωταθλήματα και οι όμιλοι:

National League 1

1ος Όμιλος

ΑΣΕ Δούκα

ΑΟ Παγκρατίου

ΚΟ Χολαργού

Πανελλήνιος ΓΣ

ΑΟ Παλαιού Φαλήρου

ΑΟ Νήαρ ΗΣΤ

ΑΟ Ιωνικός Νικαίας

ΑΜ Ελευσίνας

ΑΟΝΣ Ο Μίλων

ΓΣ Δάφνη Δαφνίου

Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ηλυσιακός ΑΟ

ΝΟ Σαρωνίδας

ΑΟ Δάφνης

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

2ος Όμιλος

ΕΑ Προμηθέας 2014

Εθνικός Διστόμου

ΑΣ Απόλλων Πατρών

ΓΣ Νίκη Βόλου

Εσπερος ΓΣ Λαμίας

ΓΣ Γαργαλιάνων

ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού

ΑΟ Αχαγιά 80

Παναχαϊκή ΓΕ

ΑΟ Αστέρας 80 Αλιβερίου

ΑΟ Σπόρτιγκ

ΑΟ Αιγάλεω

Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης

ΕΦΑΟΖ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

3ος Όμιλος

ΧΑΝΘ

ΚΑΟΧ Ευρώπη 87

ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας

ΓΣ Ελευθερούπολης

ΚΑΟ Δράμας

ΑΣ Πανόραμα

ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος

ΜΓΣ Γέφυρας

ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς

ΜΓΣ Πανσερραϊκός

ΑΟ Γαλάτιστας

ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης

ΑΣ Αναγέννησης Καρδίτσας

Ιόνιος ΑΣ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

National League 2

1ος Όμιλος

ΝΕΟ Ληξουρίου

ΑΕ Βαρθολομιού

ΑΕ Καναλακίου Αχέρων

ΑΕ Ροϊτίκων

ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας

ΑΣ Τήρων Αγίων Θεοδώρων

ΣΚ Καλαμάτα

ΑΟ Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων

ΑΟ Πεύκης

ΓΣ Μανδραϊκός

ΑΟ Αρης Πετρούπολης

ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

2ος Όμιλος

ΑΣ Κώων Ιπποκράτης

ΑΟ Ιωνες Χίου

ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια

ΕΣ Κάδμος

Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας

Αθηναϊκός ΑΣ

ΚΑΠ

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΟΚ Εσπερος

ΑΕ Ικάρου Καλλιθέας

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

ΚΑΟ Μελισσίων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

3ος Όμιλος

ΑΓΟ Ρεθύμνου

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

ΟΦΗ

ΑΟ Ικαρος Νέας Σμύρνης

ΑΕΝ Κηφισιάς

ΓΣ Αστέρας Αγίου Δημητρίου

ΔΑΣ Δραπετσώνας

ΓΕ Αγίων Αναργύρων

ΑΕ Πικερμίου

Αναγέννηση Πατραλώνων

ΓΣ Κορωπίου

ΑΟ Πορφύρας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

4ος Όμιλος

ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου

ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών

ΓΣ Αμπελώνα 1986

ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

ΦΣΦ Ο Αριστοέλης

ΓΑΣΠ Πάνθηρες

ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας

ΑΣ Καστοριάς

ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937

ΑΕ Δόξα Πύρρου Αρτας

ΑΣ Δαναοί Τρίκαλα

Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 4ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

5ος Όμιλος

ΜΕΝΤ

Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη

ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης

Σταυρούπολη ΕΚ

ΑΟ Προσοτσάνης

ΜΠΑΣ Αγίας Βαρβάρας Πεντακοσίων

ΑΕ Ελπίδα Τούμπας

ΠΟ Μουδανιών

Άτλας Κομοτηνής

ΔΕΚΑ

ΓΑΣ Κουφαλίων

ΑΣ Ολυμπος ΕΚΕ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 5ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

Women’s Basketball League 2 (A2 Κατηγορία)

1ος Όμιλος

Δαναοί/Οίακας Ναυπλίου

ΓΑΣ Ανδρογέας

Αρης Χολαργού

Ιωνικός ΑΣ Νέας Φιλαδέλφειας

ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου

ΠκΑΟ Αμιλλα

ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων

ΚΑΟ Μελισσίων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

2ος Όμιλος

ΑΣ Πανόραμα

ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος

ΜΕΝΤ

ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς

ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου

Ανταίος ΑΣ

ΑΟ Σπόρτιγκ

ΑΟ Πορφύρας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

Women’s National League (Β’ Εθνική Κατηγορία)

1ος Όμιλος

Κρόνος Γέρακα ΑΟ

ΑΟΝ Αργυρούπολης

ΖΑΟΝ

ΑΕ Πλατανιά

ΚΑΟ Νέοι Έσπερος

ΑΣ Κώων Ιπποκράτης

ΓΣ Αγίας Παρασκευής

ΑΟ Προφήτη Ηλία

ΑΣΠ Προμηθέας

ΓΑΣ Εύνικος

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.

2ος Όμιλος

ΧΑΝΘ

ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΠΣ Αίαντας Αμυνταίου

ΑΠΣ ΚούΠα Κιλκίς

ΣΚ Ιωάννινα

ΑΟ Απόλλων Καρδίτσας

ΜΑΟ Δημόκριτος

ΝΓΣΘ Ηρακλής 1908

ΑκΠΚ Νεάπολης

ΑΠΣ Ασπίς Ξάνθης

ΑΣ Πρωτέας Θεσσαλονίκης

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ΕΔΩ.