Ο Άρης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον «Θεό» του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη, που συμπληρώνει 69 χρόνια ζωής.

Ο Άρης δε θα μπορούσε να μην ευχηθεί στον... Θεό του! Ο Νίκος Γκάλης συμπληρώνει 69 χρόνια ζωής και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έστειλε το δικό του μήνυμα στον «γκάνγκστερ» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Ο Νίκος Γκάλης (Νικόλαος Γεωργαλής) γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ σε μια οικογένεια με ρίζες από τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη. Το 1975 πήγε στο Πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, όπου άρχιζε να χτίζει το όνομά του ως δεινός σκόρερ. Το 1978 αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στο NCAA και άμεσα επιλέχθηκε στο draft από τους Μπόστον Σέλτικς.

Έφτασε στην Ελλάδα το 1979 για χάρη του Άρη και με τον σύλλογο της συμπρωτεύουσας πανηγύρισε οκτώ Πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και σε τρία συνεχόμενα final four (1988, 1989, 1990) του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Σε εθνικό επίπεδο, ξεχωρίζει το «έπος του 1987», όπου με τη γαλανόλευκη στο ΣΕΦ, ο Γκάλης και η παρέα του υπέταξαν το μεγαθήριο που λεγόταν Σοβιετική Ένωση (103-101) και η Ελλάδα αναδείχθηκε για πρώτη φορά -έως τότε- Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο «Θεός του Πολέμου» με μια ανάρτηση στο Facebook ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τη μοίρα του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης έχει σήμερα (23/07) τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και να ξαναδεί την ομάδα που οδήγησε στη δόξα σε αντίστοιχα μονοπάτια».