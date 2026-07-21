Μία ξεχωριστή ημέρα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι νεαροί αθλητές των ακαδημιών μπάσκετ της Πάρου, καθώς ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε στο νησί και χάρισε χαμόγελα με φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Μία αξέχαστη εμπειρία πρόσφερε ο Δημήτρης Διαμαντίδης στα παιδιά των ακαδημιών μπάσκετ της Πάρου, ανταποκρινόμενος με μεγάλη προθυμία στην πρόσκληση των ανθρώπων του νησιού.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας, όπου τον περίμεναν δεκάδες μικροί αθλητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους κορυφαίους παίκτες που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Διαμαντίδης συζήτησε με τα παιδιά, απάντησε στις ερωτήσεις τους και τους μετέφερε χρήσιμες συμβουλές, μιλώντας για τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της αγάπης για το άθλημα.

Όπως ήταν φυσικό, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με πολλές φωτογραφίες και αυτόγραφα, με τον άλλοτε αρχηγό του Παναθηναϊκού να αφιερώνει χρόνο σε όλους όσοι θέλησαν να κρατήσουν ένα αναμνηστικό από αυτή τη μοναδική στιγμή.

Η παρουσία του Διαμαντίδη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το έντονο μπασκετικό ενδιαφέρον που υπάρχει στην Πάρο, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί μόνο έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς, αλλά φιλοξενεί ολοένα και περισσότερες δράσεις και εκδηλώσεις γύρω από το αγαπημένο άθλημα.