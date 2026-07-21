Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό ο Βόλος εξέτασε την υπόθεση του δεξιού μπακ Ζε Κάρλος.

Ο Βόλος, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι είχε στο στόχαστρο τον Ζε Κάρλος, αλλά ο Πορτογάλος δεξιός μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ζιλ Βισέντε, φέρεται να προτιμάει τις προτάσεις που έχει από ομάδες της Championship.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για τον 28χρονο (31/7/98) ποδοσφαιριστή:

«Ο Πορτογάλος δεξιός αμυντικός Ζε Κάρλος προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον ενόψει της νέας σεζόν, με αρκετές κορυφαίες ομάδες της Championship να παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, καθώς παραμένει ελεύθερος παίκτης.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει γίνει μια ελκυστική ευκαιρία στην αγορά μετά την αποχώρησή του από την Ζιλ Βισέντε, όπου πέρασε τις τελευταίες σεζόν και φόρεσε επίσης το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η ηγεσία, η συνέπεια και η εμπειρία του τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο αξιόπιστους αμυντικούς που είναι διαθέσιμοι αυτό το καλοκαίρι.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην Αγγλία. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ο Βόλος έχουν επίσης κάνει προσεγγίσεις. Η συνέπειά του φαίνεται στους αριθμούς του, έχοντας παίξει περισσότερους από 30 αγώνες σε καθεμία από τις τελευταίες σεζόν.

Πριν γίνει βασικός στη Ζιλ Βισέντε, ο Πορτογάλος αμυντικός εκπροσώπησε επίσης την Μπράγκα, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον από αρκετές χώρες, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση. Ο 28χρονος αξιολογεί προσεκτικά τα διάφορα πρότζεκτ που βρίσκονται στο τραπέζι, με την Αγγλία να αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».