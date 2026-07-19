Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε στο φινάλε από την Γαλλία στο διεθνές τουρνουά «The Legend» που διεξήχθη στην Αγρόπολη της Ιταλίας.

Με απολογισμό μια νίκη και δυο ήττες ολοκλήρωσε την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά «The Legend» η Εθνική Εφήβων, καθώς ηττήθηκε (57-51) από την Γαλλία στην τελευταία ημέρα των αγώνων που φιλοξενήθηκαν στην Αγρόπολη της Ιταλίας.

Οι Γάλλοι πήραν πρώτοι ένα μικρό προβάδισμα (6-9, 6’15’’) με τον Κατσιγιάννη να φέρνει την Ελλάδα στη θέση του οδηγού σχεδόν δύο λεπτά αργότερα με ένα κάρφωμα (12-11). Δύο τρίποντα, ένα από τα 6μ75 κι ένα έμμεσο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας οδήγησαν στο 12-18 (11’) με τη Γαλλία να φτάνει και στο +7 (14-21, 14’).

Η ελληνική ομάδα έδειχνε να μην μπορεί να βρει λύσεις και ρυθμό, αλλά συνέχισε να παλεύει σε κάθε φάση και να δυσκολεύει τον αντίπαλό της. Το αποτέλεσμα ήταν να πλησιάσει με τον Βενετίδη (21-25, 16’24’’) και να κάνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά με τον Χαϊδεμένο να γράφει το 39-41 (28’40’’), πριν ο Πούλος φέρει την απόλυτη ισορροπία (41-41, 29’50”).

Η Γαλλία απομακρύνθηκε και πάλι (41-47, 32′), αλλά Ασημένιος, Χατζηλάμπρου και Μπουζούλας σχεδόν εξαφάνισαν την απόσταση (47-48, 34’30”) και ο Πούλος έδωσε το προβάδισμα (49-48, 35’30”). Το προβάδισμα άλλαξε και πάλι χέρια (49-56, 37′) και η Γαλλία έφτασε στη νίκη με το τελικό 51-57.

Ήταν τα τελευταία φιλικά για την Εθνική Εφήβων πριν την αναχώρησή της για το Ευρωμπάσκετ U18, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τρεντίνο από τις 25 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου. Στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (25/7, 14.00), την Αυστρία (26/7, 16.30) και την Γαλλία (27/7, 14.00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-12, 25-32, 41-42, 51-57.

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος, Ζούπας 2, Βενετίδης 3 (1), Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 6, Κατσιγιάννης 2, Χατζηλάμπρου 7 (1), Μπιλιώνης 2, Σκληρός, Μπουζούλας 10, Ασημένιος 5 (1), Πούλος 6

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/7

Γαλλία-Ισπανία 53-73

Ιταλία-Ελλάδα 66-77

18/7

Ισπανία-Ελλάδα 77-64

Ιταλία-Γαλλία 70-72

19/7

Ελλάδα-Γαλλία 51-57

21.30 Ιταλία-Ισπανία.