Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε σουτ από το τρίποντο και «μάγεψε» με τις μπασκετικές του ικανότητες.

Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, είναι γνωστό ότι έχει μία ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ. Δεν ήταν λίγες οι φορές εξάλλου που βρέθηκε στο ΣΕΦ και το «T-Center» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, για να δει ματς της EuroLeague ή της Stoiximan GBL.

O «Νόλε» βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και το «Fanatics Fest», στο οποίο, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με τις μπασκετικές του ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τενίστας, επιχείρησε τρία σουτ τριών πόντων και ευστόχησε σε όλα.

Ο κόσμος τον αποθέωσε, με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά από το πρόσωπό του.

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