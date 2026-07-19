Τζόκοβιτς: Το γύρισε στο μπάσκετ και δεν έχασε τρίποντο
Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, είναι γνωστό ότι έχει μία ιδιαίτερη αγάπη για το μπάσκετ. Δεν ήταν λίγες οι φορές εξάλλου που βρέθηκε στο ΣΕΦ και το «T-Center» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, για να δει ματς της EuroLeague ή της Stoiximan GBL.
O «Νόλε» βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και το «Fanatics Fest», στο οποίο, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με τις μπασκετικές του ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τενίστας, επιχείρησε τρία σουτ τριών πόντων και ευστόχησε σε όλα.
Ο κόσμος τον αποθέωσε, με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά από το πρόσωπό του.
Δείτε το βίντεο
Tennis star Novak Djokovic hits 3 straight 3-pointers at @FanaticsFest 👌 pic.twitter.com/SdJuOWBhIE— NBA (@NBA) July 18, 2026
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