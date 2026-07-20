Όπως το 2010, έτσι και φέτος, η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο μία διετία μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στο Euro.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου, με τους Ίβηρες να λυγίζουν την Αργεντινή στην παράταση και να κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, υπάρχει μία σημαντική ομοιότητα στη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 2010, καθώς και τότε, και τώρα, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου δύο χρόνια αφότου το έκανε και στην Ευρώπη!

Το 2008, οι Ίβηρες είχαν κατακτήσει το Euro και μία διετία αργότερα πήραν και το τρόπαιο του Μουντιάλ, κάνοντας μάλιστα και... threepeat το 2012 με ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το τρόπαιο αυτό θα το πανηγύριζαν ξανά το 2024, δύο χρόνια δηλαδή πριν πάρουν το δεύτερο Μουντιάλ τους!