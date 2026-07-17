Η Εθνική Παίδων νίκησε 65-55 την Τουρκία στον πρώτο της αγώνα σε διεθνές τουρνουά που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Νικηφόρο ήταν το παιχνίδι για την Εθνική ομάδα Παίδων στο τουρνουά που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε της οικοδέσποινας Τουρκίας με 65-55.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Μισιακού αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/7) την Λετονία. Καλύτερος για την ελληνική ομάδα ήταν ο Σπανούλης με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 14-22, 30-33, 44-48, 55-65

Ελλάδα (Μισιακός): Μοναμά 6 (10ρ. 4κ.), Σπανός 10, Σπανούλης 13 (1τρ. 9ρ.), Καραβασίλης 2, Μπάρλος 8 (1τρ, 4 α)), Καψάλης 4, Διαμάντης 2, Χαραλαμπίδης 7, Χριστοδούλου 11 (1), Πεππές, Αδαμόπουλος, Σασλόγλου 2

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

16/7

Γερμανία-Κροατία 72-93

Τουρκία-Λετονία 71-48

17/7

Λιθουανία-Κροατία 75-78

Τουρκία-Ελλάδα 55-65

18.30 Λετονία-Γερμανία (αγώνας κατάταξης)

18/7

13.00 Γερμανία-Λιθουανία

16.00 Λετονία-Ελλάδα

19/7

13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2

16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1