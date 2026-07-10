FIBA MASTERS Open: Οι δύο πρώτοι τελικοί στο Masters και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη των πρώτων πρωταθλητών στο FIBA Masters Open έχει ξεκινήσει και ήδη στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, μέσα από την πέμπτη ημέρα δράσης, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, αναδείχθηκαν οι ομάδες, που θα αγωνιστούν στον τελικό σε δύο από τις ηλικιακές κατηγορίες του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή κατηγορία 45+ Γυναικών, οι Italia Golden Players και η Ιρλανδία θα δώσουν ραντεβού στο μεγάλο τελικό, παίρνοντας την πρόκριση απέναντι σε Australia Masters Brolgas και Mexico Masters αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία 65+ Ανδρών, οι Chicago Challengers και οι Golden Players Italia θα παλέψουν για τον τίτλο, επικρατώντας της Trouville Uruguay και των Australia Masters από τη δική τους πλευρά.

Παράλληλα, μία ελληνική ομάδα είναι εκείνη, που θα διεκδικήσει τη θέση της στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι Korinthians ξεπέρασαν το «εμπόδιο» της Ιρλανδίας στην κατηγορία 40+ Ανδρών και θα παλέψει για το ένα από τα δύο εισιτήρια με τους Italia Golden Players στο Κιάτο.

Η δράση παραμένει… ατελείωτη για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, καθώς εκτός από σειρά αγώνων πρόκρισης, με οκτώ ημιτελικούς στο σύνολο στις κατηγορίες 50-55+ Γυναικών, 40+, 50+ και 70+ Ανδρών, η μέρα επιφυλάσσει ένα φινάλε με τους πρώτους νικητές της διοργάνωσης στο πρωτάθλημα 3Χ3, καθώς θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (40+, 45+, 50+ Ανδρών και Γυναίκες), σε άλλη μια μέρα γεμάτη μπάσκετ.

Τα αποτελέσματα και οι πόντοι των ελληνικών ομάδων:

Κλειστό Λουτρακίου

M60+ Group A Italia Golden Players-Samex Mexico 56-58

M60+ Group A Australia Masters Gold-Puerto Rico 46-61

M60+ Group A Ireland-Australia Masters Green 36-51

M40+ Quarterfinal Georgia-Greek Masters 106-73

Greek Masters: Καραγιαννίδης 13(3), Καλαμιώτης 13(1), Σιγκλέτος 4, Μπολοτάκης 17(2), Δέδες 12, Κασπαριάν 14

M40+ Quarterfinal Germany-Greek Veterans 91-68

Greek Veterans: Τσίμης 12, Μπάρτζος 2, Βιδάλης 11(1), Εμίρης 5(1), Μάντζαρης 11(3), Μπέλλας 6(1), Ζούκας 8, Τζουγκουράκης 13

Κλειστό Αγίων Θεοδώρων

M50+ Quarterfinal Serbia-MAXIESPAÑA 61-35

M50+ Quarterfinal Italia Golden Players Marte-Maxibasketball 56-48

M45+ Group A Greek Titans-Hoopers 77-43

Greek Titans: Ηλιαδάκης, Φιλίππου 11(3), Μανγκουρίδης 14(1), Κωστελέτος 2, Κεραμειδάς 2, Ορφανός 19(1), Καλημέρης 24, Πανιάς 5

Hoopers: Κοκκίνης, Στέφας 2, Μαυραγάνης, Παγώνης 10, Μαβίδης 2, Αντωνόπουλος 4, Κουλουκάκης 7, Ντακοβάνος 3(1), Τσιάνος, Παπαναγιώτου, Μαυραγάνης Δ. 5(1), Σακελλιός 10(2)



Κλειστό Κορίνθου

M55+ Group A Italia Golden Players Mercuro-Czechia 86-40

M55+ Group A Hungary-Italia Golden Players Nettuno 62-50

F45+ Semifinal Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas 65-32

F45+ Semifinal Ireland-Mexico Masters 56-49

Μ45+ Group A Trede-DSA Lawyers of Athens 61-70

DSA Lawyers of Athens: Χατζηστάμου 7, Τσιρίδης 12(4), Μίντζιας 8, Χριστιανόπουλος 3(1), Κυρτάτας, Σταθούλης 7, Φιλιππόπουλος 14, Τσεμπερλίδης 5, Παπαγιαννόπουλος 11(2), Βαϊνας 3

Κλειστό Κιάτου

M65+ Semifinal Chicago Challengers-Trouville Uruguay 77-31

M65+ Semifinal Australia Masters-Golden Players Italia 40-48

M70+ Quarterfinal LIETUVA-Clube Duque de Caxias/Rua Mexico 50-40

M70+ Quarterfinal Italia Golden Players-USA 71-50

M70+ Quarterfinal KK Postar-Australia Masters 63-41

Κλειστό Λεχαίου

M50+ Quarterfinal Australia Masters-Monsonic 90-34

M50+ Quarterfinal Italia Golden Players Giove-Ireland 51-59

M45+ Group A Australia Masters-Ireland 52-59

M40+ Quarterfinal Ireland-Korinthians 44-69

Korinthians: Κουτρούλιας 14(1), Δέδες, Κορδαλής 2, Κατσαμάκης 19(2), Πρέσβελος, Παύλου 4, Παπαθάνος 2, Δανιήλ, Σταυρόπουλος 15(1), Πανούσης 11(1), Αδάμ 2

M40+ Quarterfinal Italia Golden Players-Xylostars 72-39

Xylostars: Μάρκελος, Γιασεράνης 3(1), Αδρακτάς 7(1), Κοψαύτης 17, Ανδρικόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μάρας, Μπισμπίκης, Βαρβιτσιώτης, Λογοθέτης 4, Μπαλαούρας, Ιατρού 8

Κλειστό Βέλου

F60-55+ Group A Angeles de Puebla 65+-Australia Brolgas 60+ 22-60

F60-55+ Group A Australia Masters Brolgas 65+-Ireland 60+ 33-26

F60-55+ Group A Team Palmares 60+-Italia Golden Players 65+ 37-36

M40+ 9th-12th Place Erika Caimboplad Granada-Basketaki Greeks 20-0

M40+ 9th-12th Place Cosmote Telekom Team-KB Team 61-74

Cosmote Telekom Team: Γκόρτσας 1, Διονυσόπουλος 6(1), Πάτρας 7(1), Παπαδόπουλος 19(4), Ζωγόπουλος 2, Λεμονιάς 4, Κανλής 8, Κοπετίνας 4, Τσαμπούρης 6(2), Πρέντζιας, Γρυλλάκης 4

KB Team: Παπαγιαννόπουλος 3(1), Λιβαδίτης 22(4), Κεφάλας 15, Καραγιάννης 7(1), Ταγαράς 10, Χριστοδούλου, Ζαρακιώτης 12, Βασιλείου, Πάχουλας 5

Κλειστό Βραχατίου

F40+ Group A Italia Golden Players-Ireland 53-67



Κλειστό Μάνδρας

F50-55+ Quarterfinal Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas 55-49

F50-55+ Quarterfinal Gobi Sky-MJ Friends 55+ 20-0

F50-55+ Quarterfinal Hungarian Angels-The Team Italy 55+ 63-43

3Χ3 – Παραλιακή ζώνη Κιάτου

F3x3 Open Pool A Italia Golden Players Crazy-Women Stars 7-10

F3x3 Open Pool A Hoopless-Poland 3-16

M45+3×3 Pool A StreetballAmik-Greece Kiato 17-5

F3x3 Open Pool A Romania-Vintage Queens 16-6

M50+3×3 Pool A Rare Air-Ecoland 13-12

M40+3×3 Pool A IBO Team-Spanchis 15-11

M50+3X3 Pool A Australia Masters-Rising Stars Diagoras 21-8

M40+3×3 Pool A VIP Team-Romania 6-22

M50+3×3 Pool A Rare Air-Rising Stars Diagoras 21-9

M50+3X3 Pool A Ecoland-Australia Masters 21-6

M45+3×3 Pool A StreetballAmik-CD Matchup 13-9



