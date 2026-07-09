FIBA MASTERS: Τέσσερις ελληνικές ομάδες ψάχνουν την πρόκριση στα ημιτελικά της κατηγορίας 4+

Το FIBA Masters Open συνεχίστηκε και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, με δράση σε δύο γήπεδα της Κορινθίας (Κόρινθος, Κιάτο), καθώς και την παραλία του Κιάτου, με τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος 3Χ3, με τις πρώτες προκρίσεις στις επόμενες φάσεις να αποτελούν γεγονός.

Συγκεκριμένα, στις κατηγορίες Ανδρών 40+, 50+, 65+ και 70+, καθώς και στις κατηγορίες Γυναικών 45+ και 50-55+, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σε προημιτελικούς και ημιτελικούς, με τις συναντήσεις στην φάση των νοκ-άουτ να προορίζεται αρχικά για την Πέμπτη 9 Ιουλίου, την πέμπτη ημέρα δράσης του FIBA Masters Open. Στην κατηγορία των 40+ Ανδρών, δε, τέσσερις ελληνικές ομάδες (Greek Masters, Korinthians, Greek Veterans, Xylostars) θα παλέψουν για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Παράλληλα, έχουν απομείνει ορισμένες ακόμη εκκρεμότητες, ώστε να διαμορφωθεί ο «χάρτης» των νοκ άουτ και στο πρωτάθλημα 3Χ3, με πλήρη δράση και αύριο (9/7) στην παραλία του Κιάτου. Στο σύνολο, 32 παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα) και της Κορινθίας (Λουτράκι, Άγιοι Θεοδωροι, Κόρινθος, Λέχαιο, Βέλο, Βραχάτι, Κιάτο), καθώς και άλλα 16 για το πρωτάθλημα 3Χ3, με 48 αγώνες στο σύνολο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νικητών.



Κλειστό Κορίνθου (Venue 3)

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M60+

Group A

Italia Golden Players-Australia Masters Gold 60-34

M50+

Group A

MAXIESPAÑA-Italia Golden Players Marte 49-54

M60+

Group A

Australia Masters Green-Puerto Rico 75-31

M45+

Group A

Ireland-Greek Titans 67-46

Greek Titans: Μανγκουρίδης 4(1), Κωστελέτος 10(1), Κεραμειδάς 3(1), Ορφανός, Ηλιαδάκης 16(1), Καλημέρης 8, Πανιάς 5(1)

Κλειστό Κιάτου (Venue 4)

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M50+

Group A

Ireland-Australia Masters 44-59

F40+

Group A

Ireland-Italia Golden Players 43-56

M45+

Group A

Trede-Australia Masters 77-56

3Χ3 – Παραλιακή ζώνη Κιάτου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M40+3×3

Pool A

Romania-Perigiali City 1-0

M40+3×3

Pool A

Dominate City-Spanchis 4-21

F3x3 Open

Pool A

Romania-SPAK Larisas 21-12

F3x3 Open

Pool A

Vintage Queens-Poland 5-16

M45+3×3

Pool A

Greece Kiato-CD Matchup 8-22

F3x3 Open

Pool A

Hoopless-Women Stars 8-13

M45+3×3

Pool A

The Plus 45ers-StreetballAmik 10-14

M50+3×3

Pool A

Australia Masters-Ecoland 7-21

M50+3×3

Pool A

Rare Air-Rising Stars Diagoras 20-8

M40+3×3

Pool A

IBO Team-VIP Team 7-5

M40+3×3

Pool A

Perigiali City-Dominate Basket 12-9

F3x3 Open

Pool A

Women Stars-Romania 13-12

F3x3 Open

Pool A

SPAK Larisas-Italia Golden Players Crazy 19-9

M45+3×3

Pool A

Greece Kiato-CD Matchup 11-16

F3x3 Open

Pool A

Vintage Queens-Hoopless 15-4

M50+3×3

Pool A

Ecoland-Salonica Legends 19-12

M45+3×3

Pool A

The Plus 45ers-StreetballAmik 11-12

M50+3×3

Pool A

Austalia Masters-Rare Air 13-21

M40+3×3

Pool A

Spanchis-Perigiali City 16-11

M40+3×3

Pool A

Romania-Cosmote Telekom Team (21-5