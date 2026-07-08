Με πάθος και ενθουσιασμό συνεχίστηκε η 3η ημέρα του FIBA Masters

Το FIBA Masters Open συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τη δράση να έχει μεταφερθεί κατά κύριο λόγο στα γήπεδα της Κορινθίας, που μοιράστηκε μαζί εκείνα της Δυτικής Αττικής τη δράση και τις συγκινήσεις των αναμετρήσεων των ηλικιακών ομάδων άνω των 40 ετών.

Πλην μίας αναμέτρησης στη Μάνδρα, τα υπόλοιπα παιχνίδια διεξήχθησαν σε Λουτράκι, Αγίους Θεοδώρους, Κόρινθο, Κιάτο, Λέχαιο, Βέλο και Βραχάτι, με 23 αγώνες να στέλνουν και πάλι το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα, σε αυτό το ιδιαίτερο ραντεβού ανάμεσα σε αθλητές όλων των ηλικιών άνω των 40 ετών από όλο τον κόσμο.

Η δράση, επίσης, συνεχίστηκε και στο πρωτάθλημα 3Χ3 στην παραλία του Κιάτου, στις ηλικίες άνω των 40, άνω των 45 και άνω των 50 για τους Άνδρες, καθώς και για τις ομάδες Γυναικών, με τον ήλιο και τη θάλασσα να συνοδεύει τους αθλητές στις προσπάθειές τους.

Τα αποτελέσματα της τρίτης ημέρας:

Κλειστό Λουτρακίου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M65+

Group A

Trouville Uruguay-Italia Golden Players 38-75

M65+

Group A

Australia Masters-Chicago Challengers 40-66

M45+

Group C

Greek Veterans-Ireland 70-81

Greek Veterans: Τσίμης 4, Μπάρτζος 11(1), Μπάρδας 11, Βιδάλης 11(2), Εμίρης, Καραγιάννης, Μάντζαρης 13(1), Ζούκας 4, Τσουγκαράκης 11, Αγγελόπουλος, Ορφανός 5 (1)

Κλειστό Αγίων Θεοδώρων

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M60+

Group A

Ireland-Samex Mexico 45-52

M40+

Group D

Italia Golden Players-Basketaki Greeks 103-60

Basketaki Greeks: Διονυσόπουλος 7(1), Δημητριάδης, Καραμπέτσος 9(3), Δαβίλας 14(1), Βελσάκης 8(1), Πλεχουσάκης 20, Καραγκούνης 2

Κλειστό Κορίνθου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

F40+

Group A

Australia Masters Brolgas-Italia Golden Players 33-84

F60-65+

Group A

Australia Masters Brolgas 60+-Australia Masters Brolgas 65+ 31-35

F60-65+

Group A

Team Palmares 60+-Angeles de Puebla 65+ 44-20

F60-65+

Group A

Italia Golden Players 65+-Ireland 60+ 29-26

Κλειστό Κιάτου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M55+

Group A

Czechia-Hungary 49-66

M55+

Group A

Australia Masters-Italia Golden Players Mercuro 45-110

Κλειστό Λεχαίου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M70+

Group A

Italia Golden Players-Clube Duqe de Caxis/Rua Mexico 39-32

M70+

Group A

USA Global Masters-Australia Masters 84-35

M70+

Group B

KK Postar-LIETUVA 60-43

M40+

Group B

Germany-KB Team 106-52

KB Team: Παπαγιαννόπουλος, Πάχουλας, Τριαντάφυλλου, Λιβαδίτης 5, Κεφάλας 22(1), Καραγιάννης 2, Ταγαράς, Κασβίκης, Ζαρακιώτης 7, Βασιλείου 2, Χριστοδούλου 14(4)

Κλειστό Βέλου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

F50-55+

Group B

Italia Golden Players-MJ – Friends 55+ 116-26

F50-55+

Group A

Gobi Sky-The Team Italy 55+ 46-44

F50-55+

Group A

Australia Masters Brolgas-Ireland 30-41

M40+

Group A

COSMOTE Telekom Team-Georgia 63-104

COSMOTE Telekom Team: Γκόρτσας 6, Διονυσόπουλος 3(1), Πάτρας 4(1), Παπαδόπουλος 24(4), Ζωγόπουλος 5(1), Λεμονιάς 6, Κανλής 5, Κοπετίνας 2, Ταμπούρης 2, Πρέντζιας, Δημητράτος, Γρυλλάκης 6

Κλειστό Βραχατίου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

F45+

Group A

Ireland-Italia Golden Players 56-61

F45+

Group A

Mexico Masters-Australia Masters Brolgas 63-42

M50+

Group B

GB Maxibasketball-Italia Golden Players Giove 77-82

M50+

Group B

Monsonic-Serbia 49-108

Κλειστό Μάνδρας

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M45+

Group B/D

DSA Lawyers of Athens-Hoopers 20-0

3Χ3 – Παραλιακή ζώνη Κιάτου

Κατηγορία

Φάση

Αγώνας

M40+3×3

Pool A

Spanchis-Romania 7-22

F3x3 Open

Pool A

Women Stars-Poland 8-13

F3x3 Open

Pool A

Vintage Queens-SPAK Larisas 12-13

M40+3×3

Pool A

Cosmote Telekom Team-VIP Team 11-10

F3x3 Open

Pool A

Romania-Italia Golden Stars Crazy 20-5

M50+3×3

Pool A

Ecoland-Rising Stars Diagoras 22-7

F3x3 Open

Pool A

Women Stars-Vintage Queens 11-7

F3x3 Open

Pool A

SPAK Larisas-Hoopless 19-7

M50+3×3

Pool A

Australia Masters-Salonica Legends 11-13

F3x3 Open

Pool A

Poland-Italia Golden Stars Crazy 22-9

M45+3×3

Pool A

StreetballAmik-Greece Kiato 21-13

M40+3×3

Pool A

IBO Team-Dominate Basket 15-5 (Court 2)

M50+3×3

Pool A

Ecoland-Rare Air 15-16

M50+3×3

Pool A

Rising Stars Diagoras-Salonica Legends 18-19

M40+3×3

Pool A

Romania-Dominate Basket 22-2

M50+3×3

Pool A

Salonica Legends-Rare Air 18-21

M50+3×3

Pool A

Rising Stars Diagoras-Australia Masters 13-11