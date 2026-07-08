Volcano Jam 3on3 στη Σαντορίνη

Το Volcano Jam 3on3, το πρώτο και μεγαλύτερο indoor 3ON3 τουρνουά στο Αιγαίο είναι γεγονός και είναι στη Σαντορίνη!

Από τις 15-17 Ιουλίου ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Γιώργος Διαμαντόπουλος περιμένουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 5-18 ετών από τις 08:00-16:00 στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Θήρας για να τους μυήσουν στα μυστικά του μπάσκετ.

Η δράση κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου που θα γίνουν οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες από 5 -105 ετών.

Παρέα μας ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης και ο Νίκος Γκίκας που θα βραβεύσουν τους νικητές των κατηγοριών και τους νικητές από τους διαγωνισμούς τριπόντων, καρφωμάτων και ball skills.

Οι εγγραφές είναι δωρεάν.

Tα βήματα για συμμετοχή που χρειάζονται είναι τα εξής:

Στέλνετε e -mail στο [email protected]

*Πλήρη στοιχεία παικτών έως 4 άτομα

*ονοματεπώνυμα

*τηλέφωνα

*χρονολογία γέννησης και όνομα ομάδας

Για πληροφορίες στο 6972010441 κος Γάκης Αντώνης

Δευτέρα έως Κυριακή 10-12:00 και 18-19:30".