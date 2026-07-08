Η Αγγλία βρίσκεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Τα Τρία Λιοντάρια οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσία τους εκεί, στο δίδυμο Κέιν - Μπέλιγχαμ.

Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πάρει την Αγγλία από το... χεράκι! Οι δύο παικταράδες των Τριών Λιονταριών οδηγούν την πατρίδα τους εκ του ασφαλούς και όσο βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, το σύνολο του Τόμας Τούχελ και οι Άγγλοι φίλαθλοι... ελπίζουν.

Οι δυο τους έχουν δέκα γκολ συνολικά, έξι ο Κέιν και τέσσερα ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης και αμφότεροι ήταν καθοριστικοί στην «άλωση» του Αζτέκα και στην πρόκριση εις βάρος του Μεξικού με 3-2.

Ο «φονικός» στράικερ της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που λύτρωσε με δύο δικά του τέρματα τη χώρα του κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην προηγούμενη φάση.

Όσο οι δύο «στρατηλάτες» των Άγγλων έχουν υψηλά στάνταρ απόδοσης, τόσο η γενέτειρα του ποδοσφαίρου μπορεί να ελπίζει πως το τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ» θα επιστρέψει σε αγγλικό έδαφος μετά από εξήντα χρόνια.