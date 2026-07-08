Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν συνεχίζει στην Εθνική ομάδα της Ελβετίας, η οποία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του τα 5 χρόνια παρουσίας του. Μαζί του αποχωρεί και ο Δημήτρης Μενουδάκος.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποχαιρέτησε την Εθνική Ελβετίας, με τον Έλληνα κόουτς και την ομοσπονδία της χώρας να λύνουν τη συνεργασία τους.

Μαζί με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, αποχώρησε από την Ελβετία και ο άμεσος συνεργάτης του, Δημήτρης Μενουδάκος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας της Ελβετίας για τον Ηλία Παπαθεοδώρου:

Μετά από πέντε χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ανδρών, η ομοσπονδία της Ελβετίας και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποφάσισαν, με κοινή συμφωνία, να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Ελβετίας το 2021, άφησε το αποτύπωμά του σε μια σημαντική περίοδο εξέλιξης της ομάδας. Χάρη στην εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τις υψηλές απαιτήσεις του και τον επαγγελματισμό του, βοήθησε την Ελβετία να κάνει ένα σημαντικό βήμα προόδου, τόσο αγωνιστικά όσο και ως προς την παρουσία της στη διεθνή σκηνή.

Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα παρουσίασε σταθερή πρόοδο, ανέκτησε την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε αρκετές από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε αντιπάλους παγκόσμιου επιπέδου. Πέρα από τα αποτελέσματα, ο Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής καθιέρωσε μια πραγματική κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, βασισμένη στη σκληρή δουλειά και την τακτική πειθαρχία. Η παρουσία στην Εθνική αρκετών παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας και της φιλοδοξίας που εμφύσησε στην ομάδα ο Ηλίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

Οι διαφορετικές αγωνιστικές καμπάνιες είχαν τις επιτυχίες και τις δυσκολίες τους, αλλά κυρίως συνοδεύτηκαν από πολλές αξιόλογες εμφανίσεις και σημαντικές νίκες, που ανέδειξαν την πρόοδο και τις δυνατότητες του συνόλου. Παράλληλα, η ομάδα επιβεβαίωνε τη βελτίωσή της σε κάθε διεθνή διοργάνωση, ενσωματώνοντας σταδιακά μια νέα γενιά αθλητών από τις μικρές εθνικές ομάδες, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της Εθνικής Ελβετίας τα επόμενα χρόνια.

«Ο Ηλίας και το προπονητικό του επιτελείο πραγματοποίησαν εξαιρετική δουλειά τα τελευταία πέντε χρόνια με αυτή την ομάδα. Η πρόοδος είναι σημαντική και τα αποτελέσματα απολύτως δίκαια. Έφεραν ένα ξεκάθαρο όραμα και μια πειθαρχία που επέτρεψαν την εξέλιξη και την ανάπτυξη όχι μόνο των παικτών, αλλά και της ίδιας της Εθνικής ομάδας συνολικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία και στους συνεργάτες του. Κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Εθνικής ομάδας, με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Πλέον πρέπει να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε, γιατί η Ελβετία διαθέτει ταλέντο και τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να έρχονται».

Ντανιέλ Γκέταλς, Γενικός Γραμματέας της ελβετικής ομοσπονδίας

Η τελευταία χρονιά αποτέλεσε την κορύφωση της δουλειάς που πραγματοποίησαν ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και το επιτελείο του τα τελευταία πέντε χρόνια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελβετία συμμετείχε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA 2027. Τοποθετημένη σε έναν εξαιρετικά δύσκολο όμιλο μαζί με τη Σερβία, την Τουρκία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Εθνική απέδειξε ότι ανήκει σε αυτό το επίπεδο, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε χώρες με συχνές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Κύπελλα. Παρά τις έξι ήττες, οι εμφανίσεις της επιβεβαίωσαν ότι η Ελβετία έχει κάνει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προόδου. Το κοινό αναγνώρισε αυτή την εξέλιξη, καθώς και οι τρεις εντός έδρας αγώνες διεξήχθησαν σε κατάμεστο γήπεδο.

Το έργο που επιτελέστηκε δεν περιορίζεται μόνο στα αγωνιστικά αποτελέσματα. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αφήνει πίσω του μια ομάδα πιο οργανωμένη, πιο φιλόδοξη και καλύτερα προετοιμασμένη ώστε στο μέλλον να διεκδικήσει την πρόκρισή της σε ένα EuroBasket ή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Η καθημερινή του αφοσίωση, η εμπειρία του και η τακτική του κατάρτιση εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και ολόκληρη την ομοσπονδία.

Η ομοσπονδία της Ελβετίας επιθυμεί επίσης να ευχαριστήσει θερμά και ειλικρινά όλα τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που συνόδευσαν τον Ηλία Παπαθεοδώρου σε αυτή τη διαδρομή και ιδιαίτερα τους Δημήτρη Μενουδάκο και Πάτρικ Πεμπελέ. Με τη δέσμευση, τον επαγγελματισμό και την καθημερινή τους προσφορά προς τους αθλητές, συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο της Εθνικής ομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, ευχαριστούμε όλους τους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Εθνικής υπό την καθοδήγησή του και συνέβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην εξέλιξη και την ανάπτυξη αυτής της ομάδας.

Εκ μέρους της ομοσπονδία της Ελβετίας, ευχαριστούμε θερμά τον Ηλία Παπαθεοδώρου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και όλη τη δουλειά που προσέφερε αυτά τα πέντε χρόνια. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του και θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της Εθνικής Ελβετίας.

Η ομοσπονδία εργάζεται ήδη εντατικά για την επιλογή του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, καθώς και για τη στελέχωση του νέου τεχνικού επιτελείου. Στόχος είναι η επόμενη διεθνής αγωνιστική περίοδος, που ξεκινά τον Αύγουστο, να βρει την Εθνική στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με νέα δυναμική.

