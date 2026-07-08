Hoopfellas: Ετσι αλλάζουν οι ισορροπίες στις θέσεις 3-4 στον Παναθηναϊκό με Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο, Όσμαν

Hoopfellas: Ετσι αλλάζουν οι ισορροπίες στις θέσεις 3-4 στον Παναθηναϊκό με Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο, Όσμαν

Hoopfellas: Ετσι αλλάζουν οι ισορροπίες στις θέσεις 3-4 στον Παναθηναϊκό με Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο, Όσμαν

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Μπόνγκα, Μπάντιο και όπως όλα δείχνουν... Γιαμπουσέλε! Ο Παναθηναϊκός γεμίζεις τις θέσεις 3-4 κι ο Hoopfellas αναλύει στο Gazz Floor powered by Novibet το πώς θα χρησιμοποιήσει ο Ομπράντοβιτς το ρόστερ του!

Για τις αφίξεις των Μπάντιο, Μπόνγκα και την - όπως όλα δείχνουν - συμφωνία με Γιαμπουσέλε, μίλησε ο Hoopfellas αναλύοντας το πώς θα χειριστεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το ρόστερ του.

Αναλυτικά όσα είπε στο Gazz Floor powered by Novibet:

«Γενικά ο Ζέλικο έχει ζητήσει από την αρχή ένα ρόστερ με πολυθεσίτες. Αυτό που λέμε interchangeable forwards, παίκτες που μπορούν να παίξουν και τις τρεις ενδιάμεσες θέσεις αν χρειαστεί.

Ο Όσμαν είναι ένας τέτοιος παίκτης και θα πάρει λεπτά ως swingman κι όχι ως combo-forward που έπαιζε πέρυσι στο 3-4. Θα πάρει λεπτά στη φυσική του θέση που είναι 3-2. Το 3 είναι η πρώτη του θέση κι η 2η θέση είναι 2, μπορεί να παίξει με τη μπάλα.

 

Με την παρουσία του Όσμαν και του Μπόνγκα - γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει όλη τη γραμμή των forward αυτούσια, η μόνη περίπτωση είναι να ζητήσει ο ίδιος ο Όσμαν να αποχωρήσει - τον βοηθάει πάρα πολύ στην αγορά για την επιλογή του guard».

@Photo credits: INTIME
     

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