Hoopfellas για Μπάντιο: «Θα έχει ενδιαφέρον ο ρόλος του στον άσσο» (vid)

Στο Gazz Floor powered by Novibet ο Hoopfellas μίλησε για το ρόλο του Μπάνιο στον «1».

Μέσω του Gazz Floor powered by Novibet, ο Hoopfellas αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να έχει ο Μπάντιο και στον άσσο.

Συγκεκριμένα είπε:

«Πολύ καλά τον είδα. Τον έχω δει και στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα όπου πέρασε πολλά λεπτά στον άσσο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό αναφορικά με το τι θα δούμε μέσα στη σεζόν. Τα πήγε εξαιρετικά, θέλει δουλίτσα βέβαια ακόμα σ' αυτό το κομμάτι, αλλά είναι και εκεί πολλά υποσχόμενος».