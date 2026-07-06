Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor: «Μη κοροϊδευόμαστε, η Εθνική εκπροσωπεί έναν χρεοκοπημένο τόπο» (vid)
Στο Gazz Floor powered by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στην τραγική εικόνα της Εθνικής Ελλάδας, τόνισε ότι το τέλος του δρόμου έρχεται και ανέλυσε γιατί «πρέπει να κατέβουμε από το σύννεφο».
«Τελικά, μιλάμε για μια νομοτέλεια, για το φινάλε ενός δρόμου που θα έπρεπε να δούμε ότι έρχεται από καιρό διότι η εθνική μπάσκετ (εθνική σε οποιαδήποτε άθλημα) εκπροσωπεί έναν τόπο χρεοκοπημένο σε όλα τα επίπεδα - μη κοροϊδευόμαστε.
Δεν έχουμε ταλέντο, δεν έχουμε εργατικότητα, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε κορμιά, δεν έχουμε αναπτυξιακά προγράμματα...».
Στο 45.00 του Gazz Floor powered by Novibet της Δευτέρας (6/7)... ΟΛΟΚΛΗΡΟ το «ΨΑΛΤΗΡΙ» του Νίκου Παπαδογιάννη:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.