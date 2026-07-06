Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor: «Μη κοροϊδευόμαστε, η Εθνική εκπροσωπεί έναν χρεοκοπημένο τόπο» (vid)

Ο Νίκος Παπαδογιάννης... ΨΕΛΝΕΙ και μας προτρέπει να «κατέβουμε από το σύννεφο», μετά το 0/2 της Εθνικής Ελλάδας!

Στο Gazz Floor powered by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στην τραγική εικόνα της Εθνικής Ελλάδας, τόνισε ότι το τέλος του δρόμου έρχεται και ανέλυσε γιατί «πρέπει να κατέβουμε από το σύννεφο».

«Τελικά, μιλάμε για μια νομοτέλεια, για το φινάλε ενός δρόμου που θα έπρεπε να δούμε ότι έρχεται από καιρό διότι η εθνική μπάσκετ (εθνική σε οποιαδήποτε άθλημα) εκπροσωπεί έναν τόπο χρεοκοπημένο σε όλα τα επίπεδα - μη κοροϊδευόμαστε.

Δεν έχουμε ταλέντο, δεν έχουμε εργατικότητα, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε κορμιά, δεν έχουμε αναπτυξιακά προγράμματα...».

Στο 45.00 του Gazz Floor powered by Novibet της Δευτέρας (6/7)... ΟΛΟΚΛΗΡΟ το «ΨΑΛΤΗΡΙ» του Νίκου Παπαδογιάννη: