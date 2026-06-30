Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις για την Εθνική Παίδων, με τον Θανάση Σπανούλη, γιο του τεράστιο Βασίλη, να ξεχωρίζει.

Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων έγιναν γνωστές μέσα από την ανακοίνωση της ΕΟΚ, με τον γιο του Βασίλη Σπανούλη, Θανάση, να είναι μέσα στις επιλογές του Δημήτρη Μισιακού ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16.

Αναλυτικά η ανακοίνωση με τις κλήσεις της ΕΟΚ:

Η Εθνική Παίδων είναι έτοιμη να αρχίσει την δική της προετοιμασία στο δρόμο προς το Ευρωμπάσκετ U16. Το πρώτο βήμα θα γίνει στην Κοζάνη στις 2 Ιουλίου.

Η σύνθεση της ομάδας:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Ομάδα Ιωάννης Σπανός 26.01.2010 2.04 ΔΕΚΑ Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης 14.01.2011 1.87 Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Γιώργος Κανατσαρόπουλος 01.05.2010 1.89 ΔΕΚΑ Ιωάννης Δομπόλης 17.03.2010 2.03 Άτλας Ιωαννίνων Γιώργος Μπίκης 28.07.2010 2.01 Προμηθέας 2014 Άγγελος Σασλόγλου 25.04.2010 1.95 Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων Ανδρέας Μπάρλος 19.02.2010 1.95 Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων Ιωάννης Αχινιώτης 02.12.2010 1.88 Περιστέρι Θανάσης Σπανούλης 01.02.2010 1.95 Ολυμπιακός Χαράλαμπος Χριστοδούλου 01.03.2010 1.93 Ολυμπιακός Νίκος Πεππές 18.05.2010 2.00 Ολυμπιακός Αναστάσιος Ζέρβας 19.08.2010 1.82 Δούκας Ελευθέριος Αδαμόπουλος 09.09.2010 2.08 Πρωτέας Βούλας Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης 24.04.2010 2.00 Προμηθέας Π. Γιώργος Μοναμά 27.04.2010 1.93 Spanish Basketball Academy Σταύρος Καψάλης 23.03.2010 2.01 Luhi Basketball Μάριο Βασίλης Διαμαντής 06.03.2010 1.85 Ranny High School

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Κατερίνα Δελή

Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης

Γιατρός: Γιώργος Νομικός, Ευαγγελία Μικέδη

Φυσικοθεραπευτής: Άκης Τσικόγιας

Team Manager: Κωνσταντίνος Μανώλης, Φίλιππος Τέλλης

Η Εθνική Παίδων θα δώσει τα πρώτα φιλικά στην Κωνσταντινούπολη (16-18/7), στη συνέχεια θα πάρει μέρος σε τουρνουά στη Νάπολι με τη συμμετοχή ακόμη της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας και θα αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Οραντέα στις 4 Αυγούστου. Το Ευρωμπάσκετ U16 θα διεξαχθεί στην πόλη της Ρουμανίας από τις 7 ως τις 15 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο μαζί με τις Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.

Ευρωμπάσκετ U16 Ανδρών, 7-15/8 Οραντέα, Ρουμανία

Α’ Όμιλος: Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία

Β’ Όμιλος: Ιταλία, Λετονία, Τουρκία, Τσεχία

Γ’ Όμιλος: Ισπανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γεωργία

Δ’ Όμιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, Βέλγιο