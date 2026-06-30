Εθνική Παίδων: Με Θανάση Σπανούλη οι κλήσεις

Εθνική Παίδων: Με Θανάση Σπανούλη οι κλήσεις

Εθνική Παίδων: Με Θανάση Σπανούλη οι κλήσεις

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Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις για την Εθνική Παίδων, με τον Θανάση Σπανούλη, γιο του τεράστιο Βασίλη, να ξεχωρίζει.

Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων έγιναν γνωστές μέσα από την ανακοίνωση της ΕΟΚ, με τον γιο του Βασίλη Σπανούλη, Θανάση, να είναι μέσα στις επιλογές του Δημήτρη Μισιακού ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16.

Αναλυτικά η ανακοίνωση με τις κλήσεις της ΕΟΚ:

Η Εθνική Παίδων είναι έτοιμη να αρχίσει την δική της προετοιμασία στο δρόμο προς το Ευρωμπάσκετ U16. Το πρώτο βήμα θα γίνει στην Κοζάνη στις 2 Ιουλίου.

Η σύνθεση της ομάδας:

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ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΟμάδα
Ιωάννης Σπανός26.01.20102.04ΔΕΚΑ
Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης14.01.20111.87Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης
Γιώργος Κανατσαρόπουλος01.05.20101.89ΔΕΚΑ
Ιωάννης Δομπόλης17.03.20102.03Άτλας Ιωαννίνων
Γιώργος Μπίκης28.07.20102.01Προμηθέας 2014
Άγγελος Σασλόγλου25.04.20101.95Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων
Ανδρέας Μπάρλος19.02.20101.95Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων
Ιωάννης Αχινιώτης02.12.20101.88Περιστέρι
Θανάσης Σπανούλης01.02.20101.95Ολυμπιακός
Χαράλαμπος Χριστοδούλου01.03.20101.93Ολυμπιακός
Νίκος Πεππές18.05.20102.00Ολυμπιακός
Αναστάσιος Ζέρβας19.08.20101.82Δούκας
Ελευθέριος Αδαμόπουλος09.09.20102.08Πρωτέας Βούλας
Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης24.04.20102.00Προμηθέας Π.
Γιώργος Μοναμά27.04.20101.93Spanish Basketball Academy
Σταύρος Καψάλης23.03.20102.01Luhi Basketball
Μάριο Βασίλης Διαμαντής06.03.20101.85Ranny High School

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

 

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Κατερίνα Δελή

Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης

Γιατρός: Γιώργος Νομικός, Ευαγγελία Μικέδη

Φυσικοθεραπευτής: Άκης Τσικόγιας

Team Manager: Κωνσταντίνος Μανώλης, Φίλιππος Τέλλης

Η Εθνική Παίδων θα δώσει τα πρώτα φιλικά στην Κωνσταντινούπολη (16-18/7), στη συνέχεια θα πάρει μέρος σε τουρνουά στη Νάπολι με τη συμμετοχή ακόμη της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας και θα αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Οραντέα στις 4 Αυγούστου. Το Ευρωμπάσκετ U16 θα διεξαχθεί στην πόλη της Ρουμανίας από τις 7 ως τις 15 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο μαζί με τις Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.

Ευρωμπάσκετ U16 Ανδρών, 7-15/8 Οραντέα, Ρουμανία

Α’ Όμιλος: Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία

Β’ Όμιλος: Ιταλία, Λετονία, Τουρκία, Τσεχία

Γ’ Όμιλος: Ισπανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γεωργία

Δ’ Όμιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, Βέλγιο

     

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