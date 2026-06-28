Ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται στη Σύρο και μαζί με τον διοργανωτή του Aegeanball Festival, Γιώργο Πρίντεζη, θυμήθηκαν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια.

Στη Σύρο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συμμετείχε στο Aegeanball Festival, το οποίο διοργάνωσε για ακόμα μια χρονά στον τόπο του ο Γιώργος Πρίντεζης.

Οι δυο πρώην μπασκετμπολίστες ξέφυγαν για λίγο από τους ρυθμούς της διοργάνωσης και γύρισαν ένα υπέροχο και ιδιαίτερα νοσταλγικό video, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, στο οποίο μοιράστηκαν ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα παδικά τους χρόνια.

«Αγαπάμε Σύρο», είναι το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε αυτό το ξεχωριστό video ο Βασίλης Κικίλιας.