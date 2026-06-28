Τελετή Έναρξης 13o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Maxibasketball Athens 2026

Η Αθήνα έγινε το κέντρο τού κόσμου. Η αφορμή είναι το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα «Maxibasketball Athens 2026», η Τελετή Έναρξης του οποίου έγινε χθες (Σάββατο) στο κεντρικότερο σημείο τής πρωτεύουσας.

Η Αθήνα έγινε το κέντρο τού κόσμου. Η αφορμή είναι το 13ο Εργασιακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα «Maxibasketball Athens 2026», η Τελετή Έναρξης του οποίου έγινε χθες (Σάββατο) στο κεντρικότερο σημείο τής πρωτεύουσας.

Πάνω από 3.000 βετεράνοι μπασκετμπολίστες, εκπροσωπώντας 200 ομάδες από 35 χώρες απ’ όλο τον κόσμο, παρέλασαν από την πλατεία Κοτζιά στο Μοναστηράκι κι επέστρεψαν μπροστά στο δημαρχείο, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο ποτάμι. Κι αν χθες απλά έκαναν μια… βόλτα στο κέντρο τής Αθήνας, μέχρι τις 5 Ιουλίου θα δίνουν «μάχες» στο παρκέ. Άλλωστε από χθες ξεκίνησε και η αγωνιστική δράση…

Η Αθήνα υποδέχθηκε όλες κι όλους που είχαν… πορτοκαλί διαβατήριο, με τον τρόπο που εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους. Χορευτικό συγκρότημα από τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων, πρόσφερε συγκίνηση και σκόρπισε ενθουσιασμό. Ο ποντιακής καταγωγής ηθοποιός, Τάκης Βαμβακίδης (πρόεδρος του Σ.Πο.Σ.) απήγγειλε ένα ποντιακό ποίημα.

Χαιρετισμό απηύθυναν: Ο Αργεντίνος πρόεδρος της FIMBA, Αγκουστίν Λάμα, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, ο πρόεδρος της εταιρίας Sunel, Κωνσταντίνος Ζυγούρης και ο Γενικός Γραμματέας του «ΕΚΑ Μπάσκετ Νίκος Γκάλης», Σάββας Ανεστιάδης. Την κήρυξη της έναρξης του 13ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Maxibasketball Athens 2026 έκανε ο πρόεδρος της FIMBA Europe, Πάρης Πετράς.

Όσο κι αν η διοίκηση της ΕΟΚ και προσωπικά ο Βαγγέλης Λιόλιος, προσπάθησε να σαμποτάρει κι εντέλει να ακυρώσει τη διοργάνωση, στρεφόμενοι στην ουσία εναντίον τής χώρας μας, η χθεσινή παρέλαση ήταν η καλύτερη απάντηση. Εμείς που εθελοντικά προσφέρουμε στον εργασιακό αθλητισμό απλά… δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας.