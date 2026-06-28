Βλάντο Μπάμπιτς στο Gazzetta: «Όταν ένα παιδί έρχεται στη Βαλένθια, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να είναι καλός άνθρωπος»

Ο υπεύθυνος ενός από τα μεγαλύτερα προπονητικά κέντρα της Ευρώπης, της «L' Alqueria del Basket» της Βαλένθια, Βλάντο Μπάμπιτς μοιράστηκε στο Gazzetta όλα τα... μυστικά που πρέπει να ξέρεις.

Αποστολή στη Βαλένθια: Νότης Χάλαρης

Το προπονητικό κέντρο της μπασκετικής Βαλένθια είναι ένα... στολίδι για την Ισπανία και την Ευρώπη. Μία τεράστια έκταση κλειστών γηπέδων όπου φιλοξενείται η πρώτη ομάδα αλλά και οι ακαδημίες σε άντρες και γυναίκες.

Μιλάμε για την «L' Alqueria del Basket» που βρίσκεται ανάμεσα στο παλιό και το νέο γήπεδο της Βαλένθια και αποτελεί ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα κέντρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το Gazzetta βρέθηκε εκεί παρέα με την «Valencia CF Academy Greece & Cyprus» και ξεναγήθηκε στους χώρους ενώ ο υπεύθυνος, Βλάντο Μπάμπιτς μοιράστηκε τα μυστικά των εγκαταστάσεων και το πόσο σημαντικά είναι για τις ακαδημίες.

Πείτε μου πώς θα παρουσιάζατε τη «L' Alqueria del Basket» σε κάποιον που δεν τη γνωρίζει;

«Το μπάσκετ όπως λέμε πάντα, θέλουμε να είναι κάτι περισσότερο από μια εγκατάσταση. Θέλουμε να είναι ένας χώρος συνάντησης για τους ανθρώπους που θέλουν να έρχονται εδώ και να αθληθούν και συγκεκριμένα για να παίξουν μπάσκετ. Πάνω απ’ όλα, αυτό που επιδιώκουμε είναι μια ισορροπία ανάμεσα στην αθλητική απόδοση και την ψυχαγωγική πλευρά του αθλητισμού. Αυτός είναι, θα έλεγα, ο σκοπός που έχουμε μέσα από την ενασχόληση με το μπάσκετ, τόσο για τους παίκτες όσο και για τις παίκτριες»

Ποιος είναι ο στόχος σας;

«Όταν ένας παίκτης έρχεται εδώ, το πρώτο πράγμα που θέλουμε από όλους είναι να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι η βάση για να αρχίσουμε να δουλεύουμε και σιγά σιγά προσπαθούμε να τους μεταδίδουμε αξίες τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Συχνά ξεχνάμε τη σημασία. Για εμάς ο στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερα αγόρια και κορίτσια να παίζουν μπάσκετ. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να έχουν πάθος να έρχονται κάθε μέρα στο γήπεδο, να προπονούνται και να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Από εκεί και πέρα είμαστε φυσικά ένας σύλλογος διαμόρφωσης και εκπαίδευσης παικτών. Επομένως, πάντα προτεραιότητα έχει το να διαμορφώνουμε ανθρώπους και, από εκεί και πέρα, να επιδιώκουμε και το αθλητικό αποτέλεσμα».

Για τη Roig Arena...

«Για εμένα, ειλικρινά, η Arena είναι εντυπωσιακή για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα αυτή τη σεζόν. Είναι το νέο μας σπίτι, ο νέος μας χώρος, όπου οι πρώτες ομάδες επιδιώκουν να αγωνίζονται ανταγωνιστικά και, παράλληλα, να προσφέρουν χαρά στους φιλάθλους μας και στους κατόχους διαρκείας μας. Ήταν το βήμα που ως σύλλογος έπρεπε να κάνουμε και, χάρη κυρίως στην επένδυση και στη στήριξη των ευεργετών μας, και ιδιαίτερα του Juan Roig, έχουμε τη δυνατότητα να το απολαμβάνουμε, να το χρησιμοποιούμε και, πάνω απ’ όλα, να συνεχίσουμε να παράγουμε μπάσκετ και αθλητική ψυχαγωγία.

Το μπάσκετ, αν με ρωτάς, είναι τρόπος ζωής. Είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνουμε πολύ καλά αποτελέσματα από τις πρώτες ομάδες, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιες φορές σου δίνει χαρές και κάποιες άλλες λύπες. Αυτό που πρέπει πάντα να κάνεις είναι να το αξιολογείς με μέτρο, γιατί δεν γίνεται κάθε χρόνο να κερδίζεις. Και το γεγονός ότι μια χρονιά δεν κερδίζεις δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από τις χρονιές που κερδίζεις. Για εμάς, λοιπόν, το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο, ένας τρόπος να μένει το περιβάλλον συνδεδεμένο με τον αθλητισμό και, πάνω απ’ όλα, όπως λέμε και στην Alquería, ένας τρόπος να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά, στα αγόρια και στα κορίτσια, μαζί με τις οικογένειές τους. Η Roig Arena μάς δίνει μια άλλη διάσταση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Τι το ξεχωριστό έχει η «L' Alqueria del Basket»;

«Πιστεύουμε με απόλυτη ταπεινότητα και σεβασμό προς όλους τους φορείς και τους συλλόγους ότι όπως λέμε πάντα δεν πρόκειται μόνο για μια εγκατάσταση. Αυτό που επιδιώκουμε είναι το περιεχόμενο που αναπτύσσουμε να είναι διαφορετικό και να ξεχωρίζει γιατί στο τέλος μια εγκατάσταση μπορεί να αντιγραφεί, μπορεί να χτίσει κάποιος περισσότερα γήπεδα, κατάλληλους χώρους εργασίας και να έχει καλύτερα εργαλεία. Αυτό που κοιτάμε είναι να μας διαφοροποιεί η δραστηριότητα μας. Και όσο αφορά την αρένα, πιστεύω ότι ο κόσμος βλέπει και απολαμβάνει αυτό που προσφέρει και άνθρωποι από την Ισπανία αλλά και από το εξωτερικό είναι εντυπωσιασμένοι».

Πώς ζήσατε την πρόκριση στο Final Four;

«Όπως λες και εσύ, το ζήσαμε με πολύ πάθος και μεγάλο ενθουσιασμό. Υπήρχε νευρικότητα, γιατί ήταν ένας σημαντικός αγώνας για το σύλλογο. Πάνω από όλα όμως το αντιμετωπίσαμε με σεβασμό προς όλους και προσπαθήσαμε οι παίκτες, οι φίλαθλοι και όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Arena να απολαύσουν ένα υγιές περιβάλλον και, κυρίως, να απολαύσουν το μπάσκετ».