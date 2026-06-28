Πέτγουεϊ στο Gazzetta: «Όταν άκουσα το φωτιά με φωτιά ήθελα να ανέβω πάνω στις σκάλες και να αρχίσω να χορεύω!»

Δείτε τις δηλώσεις του... ορεξάτου Μπρεντ Πέτγουεϊ στην κάμερα του Gazzetta.

To Stoiximan AegeanBall Festival διοργανώνεται για 8η χρονιά στο νησί της Σύρου με λαμπερούς καλεσμένους και κόσμο όλων των ηλικιών να συμμετέχει.

Αυτός που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη μέρα των αγώνων, ήταν ο Μπρεντ Πέτγουεϊ ο οποίος θυμήθηκε τις ένδοξες στιγμές του «φωτιά με φωτιά» τραγουδώντας και ξεσηκώνοντας την Πλατεία Μιαούλη.

Έπειτα από το παιχνίδι μίλησε σε άψογα ελληνικά στην κάμερα του Gazzetta λέγοντας: «Τώρα δεν έχω ανάσα, είμαι 41 χρονών και είναι λίγο δύσκολο. Τρέχει ο Πρίντεζης, τρέχει ο Παπαπέτρου, Δεν είναι εύκολα αλλά είναι πολύ ωραία εδώ».

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Τώρα προτιμώ να είμαι DJ γιατί δεν μπορώ να τρέξω, αλλά το μπάσκετ είναι ζωή. Όταν άκουσα το φωτιά με φωτιά ήθελα να ανέβω πάνω στις σκάλες και να αρχίσω να χορεύω».

«Το ελληνικό μπάσκετ έχει ανέβει πολύ ξανά εκεί που πρέπει να είναι. Εδώ στην Ελλάδα το μπάσκετ είναι πρώτο. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός σίγουρα και η Ρόδος. Είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ».