Το Σάββατο (27/6) έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πρώην διεθνής Γάλλος διαιτητής Πασκάλ Ντοριζόν σε ηλικία 63 ετών.

Το γαλλικό μπάσκετ είναι πλέον φτωχότερο, καθώς μια σπουδαία προσωπικότητα της διαιτησίας έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος για τον Πασκάλ Ντοριζόν, τον πρώην διεθνή Γάλλο διαιτητή, που άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (27/6) σε ηλικία 63 ετών, μετά από μακρά ασθένεια. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι «υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους διαιτητές της γενιάς του».

Διεθνής διαιτητής από το 1988 έως το 2003, με καταγωγή από το Λε Μαν, ήταν δάσκαλος που κατοικούσε στο Σολέ. Αναβάθμισε τη γαλλική διαιτησία σε υψηλό επίπεδο, διαιτητεύοντας δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ατλάντα το 1996 και Σίδνεϊ το 2000).

Το 2020 ο Μπορίς Ντιαό πρώην αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας με σπουδαία καριέρα ανέφερε τον Πασκάλ Ντοριζόν ως έναν από τους διαιτητές που σημάδεψαν την καριέρα του: «Όταν έπαιζα στη Γαλλία, ο Πασκάλ Dorizon ήταν ο καλύτερος διαιτητής». Έξι χρόνια νωρίτερα (2014), ο Ντοριζόν είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ (FFBB) για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του μπάσκετ, μαζί με τους Ζαν-Λικ Ντεσφού, Λουσιέν Λεγκράν και Λοράν Φουαρέ.

Αφού «κρέμασε» τη σφυρίχτρα του, ο Πασκάλ Ντοριζόν κατείχε τη θέση του εθνικού καθηγητή διαιτησίας από το 2004 έως το 2011, εργαζόμενος ήδη για να γίνει επαγγελματική η διαιτησία. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μπάσκετ Σολέ από το 2016 έως το 2021.