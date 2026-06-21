Ελλάδα – Ρουμανία 86-53: Πρώτη θέση στο Βουκουρέστι με 3/3

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά Mastercard Rising Stars στο Βουκουρέστι η Εθνική Εφήβων U17, καθώς επικράτησε με 86-53 της Ρουμανίας.

Η Εθνική Εφήβων U17 ολοκλήρωσε της υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά Mastercard Rising Stars στο Βουκουρέστι με τρεις νίκες σε ισάρριθμα παιχνίδια. Σήμερα (21/6) επικράτησε 86-53 της Ρουμανίας (κίτρινη ομάδα) για την πρώτη θέση στην διοργάνωση.

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να παίρνουν το προβάδισμα και να το κρατούν σταθερά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες μεγάλωσε στο δεύτερο μισό του αγώνα με τον Ιωαννίδη να οδηγεί στο +11 (44-33, 21’) και τον Μεσσηνιώτη με δύο συνεχόμενα τρίποντα να σπάει το φράγμα του +20 (62-38, 28’15’’). Ένα ακόμη μακρινό σουτ, αυτή τη φορά από τον Σιγάλα, έστειλε την διαφορά στο +31 (73-42, 32’) με την Ελλάδα να συνεχίζει στο δικό της ρυθμό ως το τελικό 86-53.

Διαιτητές: Γκομπέρνου, Μπομπέιτσα, Ίον

Δεκάλεπτα: 26-19, 42-33, 63-40, 86-53

Ελλάδα (Μισιακός): Σερμπέζης 11 (2), Μάνης 14 (2), Παπαϊωάννου 16 (1), Μπατατέγας 5, Μεσσηνιώτης 12 (3), Ασωνίτης 4, Σιγάλας 7 (2), Γώγος 2, Ιωαννίδης 11, Γιαντσίδης 4 (1)