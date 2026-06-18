Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης

Ο Aνδρέας Μαζαράκης, ιδρυτής του Αστέρα Εξαρχείων και από τους πιο παραδοσιακούς μπασκετάνθρωπους, έφυγε από τη ζωή, κάνοντας πιο φτωχό το άθλημα.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για το μπάσκετ στη χώρα ματς. Έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο.

Είχε διετελέσει και δημοσιογράφος και ήταν ο ιδρυτης της ιστορικής ομάδας του Αστέρα Εξαρχείων. Έιχε πάθος με το παιδομάζωμα και την ανακάλυψη ταλέντων. Ύπο τη δική του διοίκηση η γυναικεία ομάδα του Αστέρα Εξαρχείων έφτασε να παίξει στην Ευρώπη.

Η ψυχή του Αστέρα Εξαρχείων

Τεράτια η αγάπη του για το μπάσκετ και ήταν ενας... σκαπανέας του αθλήματος τις δεκαετίες του 1980 και το 1990. Ένας σύγχρονος φιλόσοφος που λάτρευε τον αθλητισμό και το έδειξε στον Αστέρα Εξαρχείων.

Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα Εξάρχεια, ενώ σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και τη Νομική και έκανε σπουδαές στη Σχολή Θεάτρου, το Εθνικό Θάτρο αλλά και στο Ωδείο Αθηνών.

Αρθρογραφούσε στον Τύπο ενώ έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο όπως το «Ο Εξαρχείων» και «Τα ωραία του Ανδρέα».

Εκτός από τα Εξάρχεια και τον Αστέρα Εξαρχείων, συνέβαλε και στην αναβίωση του Παγκρατίου (του αρχαίου αγωνίσματος), ενός έργου ζωής που τον έκανε να ξεχωρίζει. Ένας μπασκετάνθρωπος που έζησε με πάθος, δημιουργικότητα και αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Σε πολύ δύσκολες εποχές, ήταν από εκείνους που μίλησαν ανοιχτά και έσπασαν τα ταμπού για τον HIV, δίνοντας δύναμη σε όσους τον αντιμετώπισαν.